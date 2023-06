Folla da Lidl per il duo di prodotti perfetti per la pulizia di primavera!

Folla da Lidl per il duo di prodotti perfetti per la pulizia...

Non ti piace fare le pulizie? Cambierai idea rapidamente con questi prodotti venduti da Lidl al miglior prezzo.

Per far risplendere la tua casa dal pavimento al soffitto questa primavera, Lidl presenta due prodotti indispensabili. Scopri questi prodotti da acquistare subito a un prezzo conveniente per pulire e lavare le tue superfici. Ti diciamo di più…

Lidl sempre primo per i buoni affari

I migliori affari si fanno ancora e sempre da Lidl in questo fine inverno. Dopo averci fatto passare una stagione perfetta dal punto di vista del budget, l’azienda non intende fermarsi.

Al contrario, con l’attuale aumento dei prezzi, il discount intende tirare fuori il meglio di sé offrendo ai suoi clienti di fare la spesa meno cara che altrove.

E questa è proprio la missione che si è prefissata Lidl con il suo cestino anti-inflazione che sta facendo un gran successo in questi giorni. Infatti, il marchio ha deciso di vendere oltre 50 prodotti a prezzi ridotti o bloccati per aiutare le famiglie più deboli.

E non si tratta solo del tuo frigorifero che puoi riempire a poco prezzo presso l’azienda. Ma si tratta anche di poter rinnovare o ottimizzare la tua casa con prodotti imperdibili.

Come questo scaffale per scarpe compartimentato che libera spazio nella tua casa a meno di 30 €. Puoi anche guadagnare metri cubi facendo ordine “at home”.

Sappiamo che sentirsi bene a casa implica una casa in ordine. Da Lidl puoi trovare molteplici soluzioni per facilitare il tuo compito. Tuttavia, un’abitazione piacevole da vivere è anche una dove si fa la pulizia.

Non ti piace molto questa noiosa incombenza? Ti capiamo… Ma forse con un piccolo aiuto da parte di Lidl, questo lavoro ingrato ti sembrerà più divertente?

Adorerai, ad esempio, pulire le tue finestre come un professionista con questo apparecchio SilverCrest. Facile da maneggiare, questo potente pulitore ti conquisterà con le sue funzionalità accattivanti.

Un duo perfetto a prezzi ridotti

I tuoi pavimenti hanno bisogno di un piccolo rinfresco? Allora, per lavare tutte le tue superfici, Lidl presenta due prodotti indispensabili da avere a casa.

Innanzitutto, scopri il nuovo panno in microfibra della marca Vileda. Questa scopa con spruzzatore è semplicemente geniale per aiutarti nei tuoi sforzi.

Non c’è bisogno di un secchio d’acqua al tuo fianco, poiché ha il suo proprio sistema di spruzzatura. Venduto con due custodie in microfibra 2 in 1, questo articolo è facile da maneggiare e va in tutti i angoli.

Se vuoi risparmiare tempo ogni giorno e avere una pulizia efficace dei tuoi pavimenti, è questo panno a meno di 20 euro che ti serve.

Lava i tuoi pavimenti senza sforzo con il discount

Ma non sarà l’unico ad assisterti nella tua pulizia di primavera. Perché anche un altro apparecchio venduto da Lidl ha il suo posto a casa tua.

Si tratta dell’aspirapolvere autonomo SilverCrest che sa fare tutto da solo. Dotato di sei modalità di pulizia, è in grado di andare ovunque.

Le sue 70 minuti di autonomia gli permettono di fare la pulizia a fondo e di non dimenticare nessun angolo per sbarazzarsi della polvere.

Efficace anche sui tappeti e sulle moquette rasate, ha dieci sensori antiurto e tre anti-caduta, che non gli fanno conoscere alcun ostacolo. Questo robot per le pulizie, pieno di qualità, sarà tuo per 129 €.

