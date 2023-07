Folla da Lidl per i grandi formati di gelati a prezzi convenienti per deliziarsi quest’estate!

Folla da Lidl per i grandi formati di gelati a prezzi convenienti...

Deliziatevi quest’estate con Lidl e le sue offerte ghiacciate trovando i migliori gelati della stagione in formato XXL, ma a prezzi super mini.

Per rinfrescarsi e deliziarsi quest’estate, Lidl svela i suoi gelati venduti in formato ampliato, da trovare nel reparto surgelati del tuo negozio. C’è qualcosa per tutti i gusti per piacere ai golosi!

Vivi appieno la stagione con il discount

Le offerte speciali affluiscono attualmente da Lidl per celebrare il ritorno dell’estate. È infatti il momento di recarsi al discount per trovare ispirazioni e godersi la stagione fino al rientro.

E le occasioni che puoi trovare lì sono abbastanza convincenti da motivarti a fare un giro. Anche solo per mettere le mani su alcuni pezzi da non perdere che valgono la pena di essere osservati.

Come questa tuta di lino da trovare nel reparto moda del tuo negozio. È un capo da non perdere per dare un tocco al proprio look, senza spendere una fortuna.

Ma non è l’unico imperdibile che Lidl ti riserva, lo immagini bene! Infatti, il marchio discount pensa anche a coloro che vogliono ottimizzare i loro spazi esterni per godersi le belle giornate.

Se è il tuo caso, corri a procurarti questa piscina Bestway in grado di ospitare un’intera famiglia grazie alla sua grande capacità.

Il discount Lidl ti propone di vivere la tua estate in modo perfetto con queste belle offerte da non perdere. Non perdere nemmeno questo mese il ritorno nel tuo supermercato dell’intemporello Monsieur Cuisine smart.

Il robot da cucina torna in grande stile per aiutarti a preparare deliziosi piatti in una versione rivista e corretta. È ancora un’opportunità da cogliere prima che sia vittima del suo successo.

Un’altra offerta che si rivolge ai golosi è appena arrivata da Lidl. Infatti, il marchio propone attualmente in vendita i suoi gelati XXL a prezzi scontati per deliziare tutti i piccoli budget.

Il prezzo dei gelati si scioglie quest’estate da Lidl

Cosa c’è di meglio infatti che gustarsi dei buoni gelati per rinfrescarsi quando fa troppo caldo? Freschi, golosi, fondenti… I termini per parlarne non mancano.

Se la star, tutti i gusti confusi, rimane per molti il gelato alla vaniglia, gli altri non sono da meno! Che li preferiate sotto forma di coni, bastoncini o sorbetti, tutti questi gelati vi aspettano in questi giorni da Lidl.

Il marchio infatti riserva a voi una grande scelta di varietà per far contenti tutti. Trova ad esempio questa scatola di 6 Magnum gusto cookie a 2,93 € l’unità.

Il discount pensa anche agli amanti dei gelati all’italiana. Scioglietevi di piacere con questo vasetto Premium banana split al nocciolata, mascarpone e tiramisù a meno di 3 €.

Una varietà incredibile di prodotti

Acquista anche questa scatola di Bon Gelati gusto vaniglia/fragola a 3,49 € per otto gelati. Anche i fan dei gelati americani si scioglieranno per questi vasetti di gelato americano in vendita da Lidl.

Si declinano in diversi gusti come choco/brownie, cookie dough o Pretty peanut butter. Il tutto per meno di 4 € al vasetto.

Infine, Lidl pensa anche ai vegani. Per loro, il marchio svela la sua gamma di gelati senza latticini, ma sostituiti con latte di mandorla biologico.

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di frontiera in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

