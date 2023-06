Folla da Lidl con questo trapano perfetto per i fai-da-te!

Nel suo catalogo, Lidl ha messo in vendita un trapano a meno di 20 euro, perfetto per tutti gli amanti del fai da te!

Per la gioia dei consumatori, Lidl mette in vendita prodotti sempre più utili. Se l’azienda è specializzata nel settore alimentare, svela comunque prodotti indispensabili per la vita quotidiana.

Lidl pensa agli amanti del fai da te

Molte persone amano fare lavori di ristrutturazione nella propria casa. E per fare le cose nel modo giusto, è indispensabile avere gli strumenti migliori possibili. Lidl lo sa bene.

Per questo motivo, l’azienda non esita a competere con i grandi negozi di bricolage proponendo i suoi prodotti. Lidl ha lanciato con successo il suo marchio Parkside.

Il trapano avvitatore di Lidl è tutto ciò di cui i fai da te hanno bisogno nella vita quotidiana. Ha una funzione ricaricabile e una maniglia ergonomica che faciliterà il tuo lavoro.

Si tratta di uno strumento di lavoro utilizzato per fare fori su alcune superfici e per avvitare. Questo modello presentato da Lidl ha 2 velocità. Fornito con 19 livelli di coppia e una regolazione della trapano, funziona con una potenza massima di 12V.

La prima velocità di rotazione va da 0 giri/min a 350 giri/min. Mentre la seconda va da 0 giri/min a 1300 giri/min. Il prodotto venduto da Lidl ha anche un indicatore di livello della batteria.

Un trapano avvitatore a meno di 23 euro

Il trapano avvitatore di Lidl ha anche un indicatore LED integrato, un mandrino di perforazione, un supporto magnetico. Inoltre, sono inclusi i seguenti accessori: 8 punte, 8 punte per trapano e un prolungamento per punta.

Il prodotto ha le seguenti dimensioni: 9,6 x 17,5 x 5,7 cm e pesa 833 grammi. La confezione, invece, ha dimensioni di 28 x 26,3 x 9,8 cm e un peso aggiuntivo di 642 grammi.

Il trapano e la scatola sono in plastica, ma le punte sono in acciaio. Disponibile in verde con dettagli neri e rossi, ha una garanzia di 3 anni. Inoltre, il suo prezzo è molto conveniente.

Infatti, Lidl ha deciso di vendere il suo trapano avvitatore al prezzo di 22,99 euro. Un prezzo molto accessibile per molti budget. Ora non sarà più necessario spendere grosse somme per lavorare nel tuo appartamento.

Se desideri approfittare di questo prodotto messo in vendita dall’azienda tedesca, puoi trovarlo sul sito web del marchio. Inoltre, potrai trovare altri strumenti come un compressore ricaricabile Parkside.

Un altro prodotto indispensabile nella vita quotidiana

Nella sua categoria di bricolage, Lidl ha anche presentato un compressore dello stesso marchio Parkside. Questo prodotto funziona con un sistema ricaricabile a 20 V. E con una pressione dell’aria sufficientemente alta, adatta per piscine, attrezzature sportive o ruote da bicicletta.

Il prodotto è composto semplicemente da un box in plastica compatto. E da un manico realizzato nello stesso materiale. Ha un design ergonomico che facilita chiaramente il suo utilizzo quotidiano.

Fornito con un display LCD che indica la pressione, il prodotto Lidl funziona con un massimo di 7 bar e un flusso d’aria equivalente a 70 m³/h. Misura 18,1 x 9,5 x 8,8 cm e pesa 0,435 grammi.

Di colore verde/nero con dettagli rossi, ha una base con misure di 32,9 x 12,9 x 30,3 cm. Ma non è tutto. È importante notare che né la batteria né il caricatore sono inclusi nell’acquisto dell’attrezzatura.

Il prodotto presentato da Lidl ha anche una garanzia di 3 anni e beneficia di uno sconto del 21%. Quindi ora costa solo 29,99 euro. Un altro strumento ad un prezzo conveniente.

