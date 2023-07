Folla da Lidl con questa amaca virale per farti abbronzare in poche ore!

Folla da Lidl con questa amaca virale per farti abbronzare in poche...

Nel suo catalogo, Lidl ha messo in vendita l’amaca perfetta per godersi tranquillamente un meritato riposo quest’estate!

È una realtà: l’estate è tornata in Francia già qualche settimana fa. E quello che possiamo dire è che si tratta del periodo preferito da molti francesi. Lidl ne è ben consapevole.

Lidl lancia il miglior prodotto dell’estate

Le alte temperature e il sole sono ormai ben radicati nella nostra quotidianità in questi ultimi tempi. La stagione delle spiagge, delle piscine, dei barbecue, delle passeggiate serali e degli aperitivi è finalmente aperta.

Durante l’estate, molte persone vogliono quindi godere al massimo del loro spazio esterno. Ed è per questo motivo che Lidl ha deciso di mettere in vendita il miglior prodotto dell’estate. Una volta acquistato, non riuscirai più a farne a meno.

Considerando che è un luogo in cui trascorriamo gran parte della giornata, la nostra casa dovrebbe diventare uno spazio in cui possiamo rilassarci e dimenticare la routine e lo stress che la vita quotidiana ci causa.

Per raggiungere questo obiettivo, l’arredamento è un aspetto molto importante. E Lidl propone prodotti molto diversificati che si adattano a quasi tutti i tipi di gusti e esigenze.

Nel contesto della sezione giardino, che modella il completo e variegato catalogo di Lidl, troverai articoli come questa amaca con supporto. Grazie a quest’ultima, le giornate molto calde non saranno un problema quando sarai a casa.

Un’amaca molto confortevole

Si tratta del prodotto ideale che tutti i vicini e i tuoi cari sognano di avere per il loro terrazzo o il loro giardino. È un modello di amaca progettato per permetterti di rilassarti e goderti le piacevoli giornate estive.

E tutto questo senza dover lasciare casa. Inoltre, l’amaca messa in vendita da Lidl ha un supporto perfetto per il giardino, il terrazzo. O se vuoi trascorrere una giornata in campeggio con i tuoi amici.

Inoltre, è molto confortevole e ha stecche e un tessuto misto cotone e poliestere. Inoltre, sappi che il suo supporto è realizzato con tubi d’acciaio rivestiti di polvere.

Ha anche protezioni per le gambe per evitare di graffiare il pavimento. Dal canto suo, il montaggio è semplice, con giunti marcati e senza bisogno di attrezzi. Infatti, è dotato di viti che possono essere avvitate a mano.

L’amaca di Lidl ha un carico massimo di 100 chilogrammi. Le sue misure sono 290 x 120 x 110 cm. Le dimensioni del piano letto sono di 200 x 100 cm. Il peso dell’amaca è solo di 13 chilogrammi.

Un prodotto a un prezzo molto conveniente

Il prodotto è composto al 57% di poliestere, al 27% di cotone, all’11% di viscosa, al 3% di poliammide e al 2% di acrilico. Una cosa è certa, è il prodotto perfetto per dare un tocco più estivo e accogliente al tuo spazio esterno.

Ma non è tutto. Sappi che quest’amaca messa in vendita da Lidl rimarrà il miglior prodotto dell’estate se desideri rilassarti mentre ti abbronzi. Potrai dimenticare tutte le preoccupazioni quotidiane con quest’amaca.

Se desideri acquistare questo prodotto, sappi inoltre che potrai trovarlo sul sito internet del marchio. In questo modo, potrai avere il pacco consegnato direttamente a casa tua grazie alla consegna.

Sappi anche che quest’amaca messa in vendita da Lidl è disponibile a un prezzo molto conveniente. Infatti, è disponibile al prezzo di 49,99 euro. Un prezzo molto conveniente di cui non potrai fare a meno durante tutta l’estate!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

