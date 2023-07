Folla da Lidl con le boe XXL più di tendenza dell’estate!

Avviso per una buona occasione! Lidl ha appena lanciato le boe più desiderate del web a meno di 25 euro. Non perdere questa occasione!

Lidl continua ad arricchire il nostro estate! Questa volta il marchio propone 3 nuove boe iconiche che faranno sensazione in spiaggia o in piscina. Scopri subito questo must-have da acquistare al miglior prezzo!

I must-have dell’estate sono da Lidl

Adori Lidl per fare la spesa al miglior prezzo? Sappi che il supermercato propone anche molti buoni affari per il giardino e la casa.

Ogni settimana, il negozio discount propone nuove collezioni di prodotti lifestyle per soddisfare i suoi clienti. E il minimo che si possa dire è che non fa le cose a metà per salire in cima alle vendite.

Lidl si adatta alle esigenze dei consumatori e lancia prodotti in linea con le stagioni. Quest’estate, il marchio riempie i suoi scaffali con tutti i must-have da acquistare per una vacanza da sogno.

Barbecue, sdraio, o anche borse da viaggio… il marchio ha tutto il necessario per la stagione estiva. Fa felici grandi e piccini e svela sempre prodotti iconici e molto desiderati dagli utenti online.

Questa settimana, Lidl vede le cose in grande! Infatti, il negozio commercializza le boe più trendy del web a pochi euro. Incredibile, vero?

Boe unicorni e fenicotteri rosa

Le boe sono ormai ultra trendy sul web. Questi accessori sono declinati all’infinito con forme ultra originali. Tra le boe più apprezzate, troviamo il celebre fenicottero rosa o l’unicorno che vediamo ovunque. Unico problema, queste boe trendy sono spesso molto costose nei negozi.

Lidl ha deciso di interessarsi a questo nuovo oggetto iconico per renderlo accessibile a tutti. Il marchio ha appena lanciato la sua propria boetta unicorno e fenicottero rosa al miglior prezzo.

Queste boe XXL sono perfette per i bambini e anche per gli adulti. Grazie a loro, potrete scattare le vostre foto più belle in spiaggia.

Lidl punta su una forma confortevole con due maniglie per facilitare la salita e la discesa. Queste boe hanno anche una plastica di prima qualità ultra resistente. Potrete quindi portarla ovunque con voi!

Il supermercato propone diverse forme ultra trendy. Innanzitutto, il celebre fenicottero rosa che fa sempre la sua figura. Questo ha un bel colore metallizzato e una forma perfetta per abbronzarsi in acqua.

Lidl propone anche un unicorno magico con glitter. Infine, potete anche giocare la carta dell’originalità con un lama ultra carino. A voi la scelta!

Un prezzo imbattibile per concedersi ogni desiderio

Questi oggetti per la piscina riscuotono un enorme successo sul web. Infatti, queste boe sono tra i best seller di Lidl da diverse settimane.

Gli utenti online impazziscono tutti per questo prodotto grazie al suo prezzo accessibile. Queste 3 boe trendy sono disponibili a 24,99 euro. Un prezzo molto basso rispetto alle boe di altre marche.

Quindi, Lidl ci permette anche di fare buoni affari con dei prodotti lifestyle. Il supermercato fa ombra a marchi come Action e si conferma ancora come la migliore destinazione per lo shopping estivo.

Quindi sapete cosa fare se volete fare sensazione in spiaggia o fare felici i vostri bambini! Ma fate in fretta, perché queste boe trendy saranno presto esaurite!

