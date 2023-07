Folla da Lidl con il suo forno a microonde dai colori di Barbie a un prezzo davvero conveniente!

La tendenza di Barbie non è finita e si fa strada fino a Lidl con questo microonde dalle capacità e dal prezzo sorprendenti!

Il film di Barbie continua a influenzare dalla sua uscita. Questa volta è Lidl che approfitta di questa tendenza con il suo forno a microonde che, nonostante il suo aspetto “girly”, è super professionale!

Il discount renderà ancora più felici i clienti nei prossimi giorni con i suoi nuovi arrivi. Da Lidl c’è sempre una buona ragione per venire a fare shopping!

Perché la tua capacità di acquisto è garantita grazie ai prezzi ridotti che ti aiutano a risparmiare i tuoi euro! Puoi verificarlo da solo, le offerte si moltiplicano per la gioia dei piccoli budget.

Approfitta dei lunghi giorni estivi che ti rimangono per regalare questa piscina ai tuoi bambini. È disponibile al prezzo di meno di 22 € presso l’azienda ed è molto popolare tra coloro che hanno la fortuna di avere spazi esterni per poterla installare.

Quest’estate, non perderti nemmeno le incredibili novità per la tua casa! Il marchio discount ha la risposta ai problemi di spazio che si presentano a casa tua.

Se hai una casa che non ti soddisfa in questo senso, Lidl ha le soluzioni perfette per te. Come questa bella panca contenitore “effetto velluto”. Offre un comodo sedile e un contenitore che permette di mettere in ordine la tua casa.

Cede anche a queste belle scatole morbide per conservare i tuoi vestiti o le tue carte che si trovano ovunque! Molto estetiche, ti ricorderanno anche i modelli che si trovano in un certo marchio svedese…

Lidl ha anche delle novità questo mese nel settore degli elettrodomestici. Per cucinare senza problemi, non esitare ad equipaggiare la tua cucina con i migliori prodotti che puoi trovare presso l’azienda. Come questo forno a microonde che sa fare molte cose…

Lidl ti fa cedere alla tendenza Barbie con il suo microonde rosa a basso prezzo

Un forno irresistibile dalle prestazioni formidabili!

Questo modello SILVERCREST® con una potenza di 700 W ti permette di riscaldare, cuocere o scongelare tutti i tuoi alimenti. Con una capacità di 17 litri, questo forno ha 8 programmi automatici e 5 livelli di potenza (70 W, 210 W, 350 W, 560 W, 700 W).

Con lui, non è necessario essere un cuoco esperto! Perché sa da solo come cuocere perfettamente tutti i tuoi pasti. Questo forno a microonde Lidl è dotato di programmi automatici. Ce n’è uno per le verdure, il pesce, la carne, la pasta, le patate, la pizza e anche le zuppe.

Quindi, scegli semplicemente quello che corrisponde a ciò che vuoi cucinare e lascialo fare il suo lavoro! Per renderti ancora più facile il compito, questo modello dispone di un display LED e di un timer con segnale acustico di fine cottura.

Un prezzo inferiore a 70 euro

Il suo design retrò non ti lascerà indifferent(e). Disponibile in due colori (rosa e blu), ci piace particolarmente il modello rosa che si inserisce perfettamente nella tendenza Barbie.

Con le sue dimensioni di 44,0 × 25,7 × 36,3 cm, questo forno troverà il suo posto in tutte le cucine, anche le più piccole come quelle degli studenti.

È anche un acquisto perfetto per permettere loro di attrezzarsi appena prima dell’inizio delle lezioni. Trova quindi questo microonde a soli 69,99 € presso il tuo discount preferito!

