Folla da Lidl con il suo dispositivo per avere sempre bevande fresche quest’estate!

Folla da Lidl con il suo dispositivo per avere sempre bevande fresche...

Lidl innova ancora questo mese con la sua macchina economica che produce ghiaccioli più velocemente del tuo congelatore personale!

Per bere sempre fresco quest’estate, non limitarti a conservare le tue bevande in frigo. Crea rapidamente ghiaccioli su richiesta con questa macchina performante a meno di 100 euro!

Un’estate perfetta si preannuncia da Lidl

Siamo già a metà anno! L’estate è appena iniziata ed è già fantastica con Lidl! Il discount ha infatti riservato alla sua clientela una serie di offerte speciali per celebrare il periodo estivo.

Inoltre, annuncia le tanto attese vacanze estive. Per fare in modo che siano un successo, è il momento di puntare su alcuni must-have.

Infatti, che tu stia partendo o meno da casa tua, non perdere l’occasione di approfittare delle offerte vantaggiose a prezzi bassi che ti riserva ancora una volta il discount.

Per non soffrire il caldo nei prossimi mesi, prevedi già l’acquisto essenziale. Stiamo parlando ovviamente di un ventilatore.

Questi apparecchi sono molto richiesti da Lidl. Infatti, diversi modelli hanno già attirato la nostra attenzione. Come ad esempio questo modello a piantana con tre velocità di ventilazione.

È l’ideale per non soffrire il caldo e trascorrere una stagione fresca a casa. Ma devi anche proteggerti dall’afa all’esterno! Per questo, niente di meglio che tuffarsi in un’acqua ben fresca.

Punta dunque subito su questa piscina facile da installare nel tuo giardino. Si tratta di un modello di grande capacità che permetterà a tutta la famiglia di rinfrescarsi completamente in caso di caldo intenso.

Quando fa molto caldo, è importante idratarsi durante tutta la giornata. Per fare ciò, non c’è niente di meglio delle bevande fresche per dissetarsi. Ma aggiungendo dei ghiaccioli, è ancora meglio!

Ghiaccioli in 10 minuti cronometrati!

Scopri questo mese da Lidl questa macchina per ghiaccioli da 1,8 litri di SilverCrest. Si tratta di un incredibile modello in grado di produrre ghiaccioli in pochi minuti.

Ha una potenza di 105 W e può produrre fino a 800 g di ghiaccioli in meno di 10 minuti, cronometrati! Meglio del congelatore più performante!

Con questa offerta Lidl, non è più necessario aspettare ore che il tuo congelatore produca cubetti di ghiaccio. Ottieni lo stesso risultato in meno tempo con questa macchina altamente qualificata!

Dalle opinioni dei clienti che l’hanno già provata, questa macchina svolge un lavoro perfetto. “Ottimo apparecchio con un’ottima finitura. Funziona perfettamente”, afferma un cliente soddisfatto sull’e-shop del marchio.

Un prezzo che favorisce anche il tuo potere di acquisto

Una cliente, anch’essa soddisfatta del suo acquisto, aggiunge: “La produzione dei ghiaccioli è facile da usare e molto veloce dopo l’accensione. Ottimo confrontando i prezzi”.

Questo prodotto dimensioni 24,7 × 29,3 × 34,9 cm soddisfa quindi la maggior parte dei clienti che l’hanno scelto. E i suoi punti di forza non finiscono qui.

Infatti, questa macchina per fare ghiaccioli ha anche un prezzo molto conveniente. Per non rimanere mai senza cubetti di ghiaccio da mettere nel tuo bicchiere quest’estate, prevedi di spendere presso Lidl la somma di 99,99 €.

Alcuni prodotti ci sono stati comunicati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

