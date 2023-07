Folla da Lidl con i suoi accessori da cucina a prezzi convenienti per diventare un vero chef cuoco!

Questa settimana, Lidl ti propone di diventare un vero chef con la sua nuova collezione di utensili di qualità a prezzi vantaggiosi!

Ti piace cucinare e preparare deliziose pietanze casalinghe? Bene! Lidl ha appena lanciato nuovi utensili indispensabili per stupire i tuoi ospiti quest’estate. Il tutto a un prezzo incredibile! Ti sveliamo tutto, da A a Z!

Lidl spopola con le sue novità

Lidl è uno dei supermercati preferiti dai francesi. Infatti, l’insegna discount ha un grande successo in Francia grazie al suo concept unico.

Il distributore propone migliaia di offerte vantaggiose nei suoi reparti. Questo include prima di tutto prodotti di uso quotidiano come alimentari, igiene o pulizia della casa.

Ma non è tutto! Lidl va oltre e ogni settimana presenta una nuova selezione di prodotti lifestyle per conquistare i suoi clienti. Moda, tecnologia o persino decorazioni… il negozio innova e propone autentici must-have a pochi euro. Niente male, vero?

Quest’estate, Lidl ha deciso di rendere le nostre vacanze ancora più speciali. Il supermercato ha deciso di rendere più belle le nostre vacanze con prodotti incredibili per godersi la stagione estiva.

Qualche giorno fa, il negozio ha fatto tremare il web con il suo barbecue economico o il suo idromassaggio gonfiabile di grande successo in tutta la Francia. Ha anche svelato molte novità per attrezzare i tuoi spazi esterni al miglior prezzo.

Questa settimana, Lidl mette in primo piano un’altra tematica che potrebbe fare felici i suoi clienti. Questa volta, il marchio si interessa alla cucina e propone accessori estremamente pratici per preparare tutte le tue pietanze casalinghe.

Accessori indispensabili per gli amanti della cucina

Le pentole e altri accessori da cucina rappresentano un certo budget e non sono sempre accessibili. Infatti, è necessario considerare diverse centinaia di euro per avere apparecchi all’avanguardia a casa.

Se ami cucinare ma non puoi permetterti prodotti di grandi marchi, Lidl ha la soluzione per te! Infatti, il negozio ha appena lanciato 3 prodotti indispensabili a prezzi mini per diventare un vero chef!>

Innanzitutto, Lidl offre un autocuiseur ideale per preparare le tue ricette senza sforzo. Questo apparecchio funziona con tutti i tipi di fuoco, compreso l’induzione. Si adatta quindi a tutte le cucine e ti permette di cuocere le tue verdure o piatti nel migliore dei modi.

Questo autocuiseur ha 5 sistemi di sicurezza. Lidl offre anche una garanzia di 10 anni. Potrai quindi usarlo quotidianamente senza preoccupazioni!

Altra novità da non perdere: una griglia multiuso rivoluzionaria! Questa permette di preparare panini e sandwich fatti in casa. Può anche aprirsi a 180° e trasformarsi in una griglia da tavolo per una pierrade, ad esempio. Niente male, vero?

Infine, Lidl fa felici gli appassionati di cucina con delle padelle in acciaio inossidabile. Queste hanno un fondo a nido d’ape per una carne grigliata all’esterno e tenera all’interno.

Prezzi mini che sbaragliano la concorrenza

Nessun dubbio, Lidl rivoluziona ancora una volta la cucina con i suoi prodotti da professionisti a prezzi ridotti. Il marchio continua ad offrire offerte incredibili ai suoi clienti e potrebbe fare sensazione con questa selezione di utensili.

Se i suoi attrezzi ti attirano, sappi che la selezione è disponibile a partire da oggi a prezzi scontati. Dovrai considerare 54,99 euro per l’autocuiseur e 59,99 euro per la griglia. Le padelle sono invece disponibili a 34,99 euro.

Sai quindi cosa fare se vuoi diventare un vero cuoco durante le vacanze. Avviso per gli appassionati!

