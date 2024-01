Folla da Lidl con questa incredibile console di videogiochi a meno di 20 euro!

Alerta offerta! Lidl ha appena lanciato una mini console portatile per bambini a meno di 20 euro. Te ne innamorerai!

Lidl continua a fare successo con le sue novità del momento. Il negozio propone ora una mini console con più di 150 giochi per bambini. Questo accessorio ludico e conveniente è già un successo sul web. Ti invitiamo a scoprire questa offerta!

Accessori per tutta la famiglia

È impossibile ignorare il successo di Lidl negli ultimi anni. Infatti, il supermercato continua a guadagnare terreno e a imporsi rispetto ai suoi concorrenti. Il suo segreto? Proporre prodotti di qualità a prezzi bassi.

Lidl si impegna sempre a proteggere il potere d’acquisto dei suoi clienti. Ecco perché il discount propone ogni settimana prodotti di tendenza a tariffe molto vantaggiose.

Ben più di un semplice supermercato, l’insegna ti propone molti accessori lifestyle che imitano i marchi più famosi. Il negozio non dimentica nessun membro della famiglia e offre tutto ciò che serve per fare felici grandi e piccini.

Quest’estate, Lidl mette i bambini in primo piano nei suoi diversi cataloghi. L’azienda propone molti giochi e accessori per intrattenere i tuoi piccoli in vacanza. Piscine, giocattoli da spiaggia o giochi acquatici, hai l’imbarazzo della scelta per rendere l’estate dei piccoli ancora più bella!

Lidl svela la sua console portatile per bambini

Lidl non si ferma qui e continua a svelarci fantastiche idee per intrattenere i bambini. Questa settimana, il negozio ha deciso di lanciare una console portatile per i più piccoli. E questa ti sorprenderà!

Le console di videogiochi rappresentano un piccolo budget. Se tuo figlio sogna di avere una Nintendo Switch ma hai un budget limitato, Lidl ha ciò che fa per te.

Infatti, il supermercato propone la migliore alternativa alle console di marca. Si tratta di una piccola console di gioco portatile Lexibook. Questa contiene più di 150 giochi inediti con i cartoni animati preferiti dei tuoi bambini. È possibile giocare a Cars, Paw Patrol o anche Frozen. Niente male, vero?

Questa mini console è ideale per il viaggio. Funziona con le pile e ha un’autonomia molto lunga. Quindi non avrai bisogno di collegarla per ricaricarla.

Questa console è anche molto resistente e resisterà a piccoli incidenti. Puoi quindi darla anche ai più piccoli senza preoccupazioni. Il suo design colorato e ludico farà sicuramente la sua piccola impressione sui tuoi piccoli.

Nessun dubbio, il supermercato Lidl propone quindi il miglior accessorio per la fine delle vacanze. E quest’ultimo sta già facendo il giro del web.

Videogiochi accessibili a tutti

Questa console di gioco portatile è disponibile a un prezzo conveniente da Lidl. Infatti, puoi trovarla a meno di 20 euro sul sito e in alcuni punti vendita.

Quindi, è possibile trovare una console di qualità con molti giochi senza spendere una fortuna. Questa chicca è quindi perfetta se il tuo budget è limitato all’inizio delle vacanze.

Gli utenti online non hanno perso questa offerta e sono già numerosi a aver effettuato l’ordine. Infatti, questa console Lidl è già esaurita in alcuni negozi. È già previsto un rifornimento per far fronte all’elevata domanda dei clienti.

Il discount ha ancora colpito nel segno con questa novità. Il negozio sa come fare felici i suoi clienti e trova sempre i migliori prodotti per l’estate.

