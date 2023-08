Folla da Ikea per questi essenziali da campeggio!

Quest’estate, rendi il tuo road trip in camper un successo con questi articoli Ikea da possedere per un soggiorno perfetto on the road.

Per viaggiare ovunque questa estate con totale libertà, non c’è niente di meglio del camper. Scopri questi oggetti Ikea da accogliere nel tuo per sentirti come a casa! Ti diciamo tutto…

Vivi un’estate perfetta fino alla fine!

Anche se il rientro sembra ormai alle porte, l’estate non è ancora del tutto finita. Ciò significa che chi lo desidera può ancora approfittarne!

E proprio a tal proposito, Ikea ha degli articoli imperdibili da offrirti per concludere in bellezza la tua stagione estiva. Prima di tutto, sappi che il periodo dei barbecue non ha ancora detto l’ultima parola.

Quindi è il momento giusto per goderti una grigliata con questo barbecue portatile in vendita presso il negozio. Con il suo pratico manico e la griglia removibile, puoi cucinare le tue salsicce e spiedini ovunque tu voglia!

L’estate non ha ancora detto l’ultimo saluto. E come lei, neppure le zanzare! Se questi insetti ti stanno conducendo una battaglia senza tregua fin dall’inizio della stagione, fermali con questa zanzariera Ikea.

Questo bel modello dall’aspetto molto romantico è da appendere al tuo balcone o sopra il tuo letto per non essere più disturbato!

Ecco un acquisto che non rimpiangerai di fare. Come anche questo cuscino rinfrescante per passare delle belle notti fresche in caso di caldo intenso.

Infine, il mese di agosto è anche il periodo ideale per concedersi una meritata vacanza. E se quest’estate partissi… in camper?

Questi articoli must-have Ikea da possedere nel tuo camper

Offrendo sia indipendenza che libertà, questo mezzo di trasporto è sempre più popolare. Si presta a tutti i viaggi itineranti e permette di viaggiare anche in più persone.

Inoltre, ti permette di ridurre considerevolmente le spese legate a un viaggio. Infatti, con esso eviti gli alberghi e le sistemazioni private spesso troppo costosi in alta stagione.

Tuttavia, quando si parte all’avventura in camper, è necessario pensare a un buon equipaggiamento. Infatti, partire su strada non è improvvisato. Per trascorrere un soggiorno perfetto, puntate sull’acquisto di alcuni must-have da Ikea.

Come questa bottiglia termica in acciaio UTRUSTNING che manterrà il tuo tè o caffè caldo per ore. È dotata di due tazze e di uno scomparto per conservare alimenti secchi.

Non partire neanche senza questo materasso KLAGSHAMN che offrir