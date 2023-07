Folla da Ikea per questa lampada esterna accogliente che valorizzerà la tua terrazza.

Quando si avvicina l’estate e le serate si allungano, è molto piacevole trascorrere del tempo all’aperto. Se hai un balcone o una terrazza, sicuramente ne approfitterai e trascorrerai delle serate lì, da solo o in compagnia. Pertanto, potresti essere alla ricerca di una lampada utilizzabile all’esterno. Come spesso accade, la soluzione ideale è stata trovata da Ikea.

Una lampada con un design eccezionale firmata Ikea

L’azienda svedese è famosa per offrire prodotti vari e di design in tutte le stagioni. La primavera non fa eccezione. Come sempre, Ikea colpisce forte e scatena un vero e proprio caos in tutti i negozi dell’azienda.

La ragione è molto semplice: il marchio propone un modello di lampada chiamato Storhaga. Se vai in negozio, non potrai perderla perché il suo design è chic e originale. Se ami gli oggetti retrò, sarai sicuramente affascinato da questo.

Infatti, Storhaga è stata progettata per assomigliare ai vecchi modelli di lampade a petrolio che oggi non vengono più utilizzati. Per dare al tuo terrazzo o al tuo balcone un’aria di altri tempi, è l’oggetto ideale.

Le sue dimensioni sono un vero punto di forza. Infatti, misura solo 55 × 35 cm. Pertanto, potrai posizionarla ovunque:

su un tavolo

su un mobile

per terra

La sua luce, molto morbida, è particolarmente piacevole. Ti permetterà di creare un’atmosfera accogliente durante una serata sulla tua terrazza.

Una lampada facile da utilizzare a un prezzo scontato

Oltre ad avere un design estremamente alla moda e accogliente, la lampada Storhaga ha altri vantaggi che la rendono un oggetto assolutamente da acquistare.

Un modello facile da utilizzare

Temi di essere accecato o, al contrario, di non avere abbastanza luce? Non è un problema con questo prodotto. Infatti, è possibile regolare l’intensità della luminosità con una manopola posizionata sul prodotto. Per farlo funzionare, è molto semplice. Basta procurarsi una lampadina a LED.

Per accenderla, hai la possibilità di collegarla a una presa elettrica. Tuttavia, sappi che può anche funzionare con pile ricaricabili. È quindi ideale per posizionarla sulla tua terrazza, o anche sul tuo balcone. Ti illuminerà per circa una dozzina di ore: è più che sufficiente per illuminare una cena notturna.

Questo modello è progettato per durare: la sua durata è di circa 25.000 ore, il che è enorme.

Hai toccato il vetro e lasciato un’impronta? Non è un problema. La lampada si pulisce molto facilmente. Per farlo, devi solo usare un panno morbido precedentemente inumidito con acqua.

Un prezzo adatto a tutte le tasche

Il tuo budget è abbastanza limitato? Come sempre, Ikea ha pensato a te. Infatti, questa lampada accogliente è disponibile al prezzo scontatissimo di 39,99 euro. Se stai cercando un oggetto del genere, non esitare e recati immediatamente in uno dei negozi dell’azienda svedese. Una cosa è certa, la nuova collezione di decorazioni Ikea a prezzi scontati ti farà innamorare!