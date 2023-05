Folla da Ikea per l’indispensabile per fare grigliate ovunque a meno di 60 euro!

In previsione del ritorno del bel tempo, Ikea presenta il suo barbecue intelligente con cui potrete mangiare all’aperto ovunque.

Per i bellissimi giorni che si avvicinano, Ikea presenta questo elemento indispensabile per il piacere del palato. Scopri questo barbecue portatile che ti seguirà ovunque quest’estate. Ti diciamo tutto…

Approfitta delle novità di Ikea questa primavera

La tua primavera si preannuncia bene con Ikea. Le novità appena arrivate sono già state ben accettate dalla clientela. Già ora sai di poter godere al massimo della stagione che sta arrivando.

La prova con questo set di mobili per esterni per mangiare sul balcone o sulla terrazza non appena le temperature si alzeranno. E non è finita qui!

Perché Ikea ha ancora incredibili riferimenti da proporti per celebrare la fine dell’inverno. Pensiamo ad esempio a questo set per il pasto dei più piccoli, pieno di colori vivaci per ravvivare la tua tavola.

Il colore si fa strada anche nel soggiorno questa primavera con Ikea. Ci piace molto questo tappeto dallo spirito “etnico” che porterà un tocco moderno e grafico alla tua stanza principale.

E tutto ciò a un prezzo molto competitivo! Le occasioni di venire a fare acquisti presso l’azienda non mancheranno.

I migliori prodotti per il tuo “home sweet home” ti aspettano. E spesso a prezzi bassi. Infatti, non è necessario avere una fortuna in banca per farsi un grande regalo nei negozi svedesi.

La prova con questo sensore d’aria a prezzo ridotto che la clientela si sta letteralmente prendendo a botte in questi giorni. Questo dispositivo è indispensabile per la tua salute. Rileva le particelle in sospensione e ti informa con tre colori sulla qualità dell’aria della tua casa.

Un piccolo dispositivo che fa il lavoro di un grande

Ciò che sarà anche indispensabile nei prossimi mesi è questo mini barbecue proposto dalla marca. Questo dispositivo portatile, chiamato KÅSEBERGA, è un altro buon piano per la primavera.

Ti piacerà infatti questo prodotto dalle dimensioni ridotte di 26 x 35 cm, che può essere facilmente trasportato ovunque. In spiaggia, in un parco o in campeggio, ti seguirà ovunque tu vada all’aria aperta.

Ideale per cucinare piccoli pezzi, come il pesce o le verdure, funziona come un barbecue tradizionale. Cioè, a carbonella.

Venduto con la sua griglia a maglie, ha anche una tavola da taglio inclusa. Quest’ultima rimane saldamente in posizione sulla copertura quando viene ribaltata. Con essa, potrai preparare e servire i tuoi alimenti.