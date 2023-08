Folla da IKEA per le sue 2 nuove soluzioni anti-zanzare estive!

Scopri le nuove zanzariere in vendita da Ikea per trascorrere un’estate serena e respingere le zanzare senza difficoltà.

Sei stanco di essere punto ogni estate? Vuoi poter aprire le finestre di casa tua senza timore delle zanzare? Abbiamo una buona notizia per te! Ikea ha appena lanciato due nuove zanzariere ultra pratiche che adorerai avere a casa tua.

Per un’estate senza zanzare

Più avanza l’estate, più le zanzare sono numerose. È quindi il momento di creare un’oasi di pace a casa tua respingendo gli indesiderati moscerini e aggiungendo un tocco di raffinatezza al tuo spazio.

La buona notizia? Ikea, il gigante svedese del design d’interni, ha sempre ciò di cui hai bisogno nei suoi scaffali. Sempre attento alle esigenze dei suoi fedeli clienti, Ikea sa come fare felici.

Anche oggi non fa eccezione. Il marchio svedese ha appena aggiunto alcune novità al suo catalogo che stanno facendo parlare di sé.

Infatti, Ikea rompe i codici tradizionali introducendo una gamma moderna e pratica di zanzariere. Perfette per liberarsi dai fastidiosi insetti estivi, le zanzariere Ikea sicuramente ti piaceranno.

E non solo sono funzionali, ma portano anche un’eleganza sottile ai tuoi interni ed esterni. In procinto di diventare gli accessori indispensabili per una stagione estiva tranquilla e alla moda, non potrai più farne a meno.

La prima opzione di Ikea? La sua rete bianca della serie SOLIG. Una scelta ideale per creare uno spazio estivo senza preoccupazioni. Questo accessorio di tendenza è tra i best seller del marchio svedese, e non è un caso.

Il SOLIG non si limita a tenere lontane le zanzare. Permette anche di apportare un tocco moderno ed elegante al tuo ambiente. A un prezzo tutto sommato accessibile, meno di 20 euro, puoi trasformare il tuo spazio in un nido tranquillo.

Zanzariere ultra pratiche da Ikea

La zanzariera SOLIG di Ikea è molto più di una semplice zanzariera. Infatti, è un accessorio che ti permetterà di goderti appieno la tua estate senza problemi.

Progettato per isolare efficacemente il tuo spazio dagli indesiderati, questa rete è realizzata in poliestere riciclato al 90%, in linea con i valori sostenibili del marchio. Facile da pulire, può essere lavata in lavatrice per offrirti un’estate senza problemi.

La sua installazione è anche un gioco da ragazzi, grazie al suo harnais regolabile che si adatta al soffitto. Con un’altezza di 300 cm e un diametro di 150 cm, il modello SOLIG si adatta a diverse configurazioni rimanendo discreto e chic.

Da una semplice zanzariera a un pezzo decorativo principale, Ikea continua a sorprendere con le sue nuove zanzariere. Oltre al modello SOLIG, il marchio svedese ha anche presentato il modello BRYNE.

Con una struttura in plastica polipropilene, combina una robusta stabilità con un design arioso e artistico. Perfetto per spazi interni ed esterni, questa rete a griglia favorisce la circolazione dell’aria, mantenendo un’

