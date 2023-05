Folla da Ikea per la lampada più innovativa del catalogo del 2023!

Gli amanti degli oggetti belli adotteranno senza indugio questa lampada Ikea, che ha anche la buona idea di essere venduta ad un prezzo più che abbordabile!

Per illuminare la tua stanza con eleganza, Ikea svela la sua lampada a LED che spopola in negozio. Scopri questo prodotto a meno di 150 € che illuminerà le tue serate con eleganza. Ti diciamo di più…

Ikea fa sempre di più per il tuo potere d’acquisto alla vigilia della primavera

Vuoi fare sempre più affari in questi tempi di aumento dei prezzi? Se il tuo potere d’acquisto è attualmente malmenato dall’inflazione, un indirizzo dovrebbe riconciliarti con esso.

Infatti, da Ikea è possibile trovare modi per abbellire la tua casa. E questo, con prodotti spesso a prezzi molto bassi. È il caso ad esempio di questo specchio polivalente che funge anche da appendiabiti. E costa solo 4 €.

E ci sono ancora molti altri affari per il tuo budget! Con l’arrivo della primavera, anche l’idea giusta per il tuo balcone o la tua terrazza sboccia presso il negozio scandinavo.

Come questo set di mobili composto da un tavolo in legno di acacia e due sedie. Il design semplice di questi mobili si imporrà a casa tua per un prezzo inferiore a quello che pensi!

L’azienda svedese ha anche novità per i clienti che soffrono di una grave mancanza di spazio di archiviazione in casa. Se non sai più come fare la selezione dei tuoi vestiti, un acquisto intelligente è d’obbligo in negozio!

Non esitare infatti ad investire in questo armadio compartimentato con cui sistemare i tuoi affari diventerà un vero piacere. Ha un buon rapporto qualità-prezzo e non richiede particolari competenze di fai-da-te per essere montato facilmente.

Infine, che ne dici di passare al reparto illuminazione del tuo negozio per trovare la perla rara? Scopri durante la tua prossima visita a Ikea questa lampada che tutti sognano di avere.

Una lampada con una doppia illuminazione

Questo modello dal design elegante è un vero e proprio colpo di fulmine per noi. Battezzata con il nome di VÅGHÖJD, questa referenza appena entrata in catalogo ha tutto per conquistare i fan dell’azienda.

Questa lampada a LED ha una particolarità: ha un sistema di illuminazione doppio. Infatti, con questa lampada da terra, la luce è proiettata da due lati.

Grazie ad essa, goditi una luce d’ambiente rivolta verso l’alto. E allo stesso tempo, un’altra fonte luminosa che punta verso il basso. Il suo dimmer integrato ti permette anche di regolare l’intensità secondo le tue esigenze.

Posta all’estremità di un lungo braccio girevole, la testa della lampada si orienta come desideri. Puoi così ottenere una fonte luminosa sopra il tuo tavolo da pranzo. Poi, una volta terminata la cena, ruotare la lampada per illuminare il divano!

Un oggetto di design a prezzi accessibili

Ideato dal creatore Mikael Axelsson, questo oggetto ha anche la buona idea di essere poco esoso. Il suo funzionamento a LED consuma fino all’85% in meno di energia rispetto alle classiche lampadine a incandescenza. Ecco un punto rassicurante per le tue bollette elettriche.

Infine, il prezzo di acquisto non è certo la minore delle buone sorprese riguardanti questo prodotto. Questo, infatti, fa l’unanimità tra i clienti che l’hanno già adottato.

Per vedere questa superba lampada dalle linee slanciate trionfare a casa tua, pensa di spendere 149 € da Ikea. È un prezzo più che perfetto per un modello che supera in qualità quelli della concorrenza.