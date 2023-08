Folla da Ikea per il suo letto con un cassetto segreto per riporre tutto!

Folla da Ikea per il suo letto con un cassetto segreto per...

Ikea ha messo in vendita un letto che nasconde un grande segreto che adorerai per le stanze della tua casa!

Nel suo catalogo, Ikea mette in vendita oggetti sempre più pratici. E il meno che si possa dire è che la società svedese pensa sempre ai piccoli alloggi. Questo è il caso del suo letto MALM.

Un letto che nasconde un grande segreto

Ikea ha svelato un incredibile letto del modello MALM che è perfetto per la tua casa. Ed è un mobile che ha uno spazio di archiviazione che consente di metterci molte cose.

Come piumoni, cuscini, abiti stagionali e persino una tavola da stiro. È uno spazio abbastanza ampio in cui è anche possibile riporre le scarpe, se lo si desidera. Ma non è tutto.

Ikea consiglia di completare questo spazio di archiviazione con scatole e separatori per trovare più facilmente gli oggetti piccoli. “Le serie STUK, SKUBB e STORSTABBE hanno prodotti che si adattano perfettamente a questo mobile”, precisa l’azienda.

Inoltre, Ikea ha anche precisato: “Il poggiatesta alto consente di sedersi comodamente sul letto. Metti cuscini dietro la schiena. E sei comodamente seduto per guardare la TV o leggere un libro”.

Prima di menzionare che il versatile telaio del letto non metterà in risalto il tessile del letto che hai scelto. O persino il mobile della tua camera da letto. Una cosa è certa, è un prodotto perfetto per la tua camera da letto.

Ikea fa l’unanimità con il suo prodotto

Ikea ha anche spiegato che il “meccanismo di apertura integrato consente di sollevare facilmente la rete del letto”. E questo, per consentirti di accedere facilmente alle cose riposte dentro.

L’azienda svedese ha dichiarato: “Basta tirare la cinghia e la rete si solleverà facilmente e dolcemente”. Inoltre, sappi che le tue cose rimarranno sempre pulite.

Ecco perché c’è una tavola sul fondo del telaio del letto. Ciò evita che le tue cose tocchino il pavimento. In questo modo, tutti i tuoi oggetti rimarranno protetti dalla polvere e lo sporco senza problemi.

Per pulire il tuo letto, Ikea consiglia anche di pulire con un panno imbevuto di un detergente delicato. E finisci asciugando con un panno asciutto. Inoltre, il letto ha dimensioni di 160×200 cm.

Ikea indica inoltre: “Questo telaio letto cassettiera deve essere utilizzato con un materasso il cui peso massimo non superi i 50 kg. In caso di mancato rispetto di questa indicazione, la rete a doghe potrebbe cadere. E comportare un rischio di lesioni”.

Un letto disponibile in diversi colori

Sul sito web del marchio Ikea, i clienti hanno anche dato un ottimo punteggio di 4,6 stelle su 5. Hanno anche rivelato opinioni piuttosto positive su questo letto che ha chiaramente tutto per piacere grazie al suo spazio di archiviazione.

Hanno confidato: “Molto soddisfatto del mio acquisto, ma non mi aspettavo che ci fosse una doga del letto che mi rovina il materasso completamente nuovo, non avevano nulla durante il montaggio! Quindi non potrò restituire il mio materasso se non mi piace!”.

“Molto soddisfatto, spiegazioni chiare. Attenzione a prestare attenzione ai diagrammi per il montaggio della rete. Altrimenti devi smontare. Sono contento del mio acquisto. Sono felice. È davvero bello nessun rimpianto. Anche la mia vicina l’ha in bianco. È anche molto bello”.

Disponibile al prezzo di 599 euro, questo letto Ikea è disponibile in bianco, nero o quercia impiallacciata. È disponibile sul sito web del marchio o nei negozi fisici!

