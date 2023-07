Folla da Ikea con questo porta rotoli di carta igienica per risparmiare spazio a prezzi mini!

Nel suo catalogo, Ikea ha svelato un porta rotolo di carta igienica perfetto per risparmiare spazio a un piccolo prezzo!

Non è sempre facile trovare spazio nei propri bagni o nel proprio bagno. Per questo motivo, Ikea ha deciso di mettere in vendita il miglior porta rotolo di carta igienica per risparmiare spazio.

Ikea fa un successo con i suoi accessori

Il bagno è un luogo in cui passiamo diverse volte al giorno. Sia per fare la doccia, lavarci o fare i nostri bisogni. Che sia al mattino, dopo i pasti o la sera, trascorriamo buona parte del nostro tempo lì.

Molte case hanno il bagno e il water nello stesso luogo. È quindi necessario avere una perfetta igiene in quest’ultimo per combattere efficacemente i batteri.

Ricorda sempre di abbassare la tazza quando sciacqui. D’altra parte, avere il water in bagno occupa molto spazio. Ikea lo sa bene.

E quanto meno si può dire è che è importante fare spazio per gli altri accessori indispensabili per il bagno. È in particolare indispensabile trovare un posto per la carta igienica.

Per questo motivo, l’azienda ha deciso di mettere in vendita un portarotoli WC in bambù del modello RÅGRUND. Una cosa è certa, questo prodotto Ikea ha sicuramente tutto per piacere. È pratico, ha un bellissimo design e non costa molto.

Un portarotoli WC a meno di 20 euro

Ikea ha anche confermato riguardo al suo prodotto: “Ti permette di conservare rotoli di carta igienica extra a portata di mano. Il bambù è un materiale naturale e resistente”.

L’azienda ha anche fornito diversi consigli ai clienti affinché si prendano cura di questo prodotto. Ha indicato: “Pulire con un panno imbevuto di detersivo delicato. Finire asciugando con un panno asciutto”.

Inoltre, Ikea ha precisato che questo porta rotoli ha una larghezza di 17 cm, un’altezza di 4 cm, una lunghezza di 62 cm e un peso di 1,20 chilogrammi. È quindi un prodotto molto leggero al prezzo di 19,99 euro che potrai portare ovunque desideri.

Questo prodotto ha anche ottenuto un ottimo punteggio di 4,5 stelle su 5. Non hanno mancato di lasciare numerosi messaggi positivi riguardo a questo famoso porta rotoli per il WC.

I clienti hanno dichiarato: “Soddisfatto del prodotto ma con una piccola miglioria. Trovare un antiscivolo per evitare che si sposti ad ogni utilizzo”, “Molto utile e bell’aspetto in legno”, “Ottimo prodotto con un montaggio facile!”

Un altro prodotto di successo

Ikea sta facendo un successo anche con il suo porta asciugamani con due barre in bambù. Della stessa serie del porta rotoli, è un prodotto che ha fatto l’unanimità tra i numerosi clienti del marchio.

Una cosa è certa, l’azienda ha tutti i prodotti indispensabili per arredare bene il bagno o i bagni. Inoltre, non esita a mettere a disposizione accessori a prezzi assolutamente ragionevoli.

Il porta asciugamani RÅGRUND è disponibile al prezzo di 19,99 euro. I clienti hanno anche

