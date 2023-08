Folla da IKEA con questo indispensabile parasole da balcone per l’estate!

Ikea ha immaginato un ombrellone appositamente progettato per gli spazi ridotti. Scopri subito questo must have per affrontare l’ondata di caldo prima del ritorno a scuola!

Vorresti proteggerti dal sole senza ingombrare il tuo terrazzo o balcone? Questo nuovo ombrellone Ikea potrebbe sorprenderti! Ha un design speciale che si adatta a tutti gli spazi. Non ne potrai più fare a meno! Ti diremo tutto nel dettaglio!

Suggerimenti per sopportare le ultime ondate di calore

L’ondata di caldo colpisce di nuovo la Francia in vista del ritorno a scuola. Infatti, molte regioni sono ancora in allerta rossa. È quindi necessario dotarsi per proteggersi al meglio dalle ondate di calore.

Le attività commerciali offrono tutte soluzioni per rimanere al fresco. Ventilatori, aria condizionata, tende… tutti i mezzi sono buoni per sconfiggere il caldo.

Forse non lo sapevi, ma Ikea ha anche i suoi trucchi per sconfiggere l’ondata di caldo. Il famoso negozio di arredamento ha ideato prodotti sorprendenti per rendere le vacanze dei suoi clienti più belle. E le sue creazioni potrebbero cambiarti la vita!

Ikea è diventato virale sul web con il suo cuscino refrigerante alcune settimane fa. Il marchio ha anche fatto l’unanimità con le sue soluzioni anti-zanzare estremamente efficaci.

L’azienda non si ferma qui e propone anche prodotti essenziali per il giardino e il terrazzo. È il caso del suo nuovo ombrellone compatto, indispensabile per gli spazi ridotti.

L’ombrellone adatto ai piccoli balconi

Non è sempre facile installare un ombrellone sui piccoli balconi. Infatti, questo accessorio occupa molto spazio a causa della sua circonferenza. Può quindi invadere il balcone dei vicini o sporgere.

Ikea ha trovato la perfetta alternativa per risolvere il problema. Il marchio svedese ha sviluppato un ombrellone compatto che occupa pochissimo spazio.

Questo ombrello anti-UV ha una forma molto particolare. Ha un lato piatto che consente di appoggiarlo contro un muro e quindi guadagnare spazio. Ma non è tutto! Può anche inclinarsi all’infinito per aiutarti a creare una zona d’ombra perfetta. Non male, no?

Questo prodotto Ikea è molto facile da installare grazie al suo peso leggero. Quindi non avrai difficoltà a spostarlo secondo i tuoi desideri. Altro punto forte: questo accessorio può essere piegato in pochi secondi. Viene riposto in una custodia e occupa pochissimo spazio.

Come puoi vedere, Ikea ha ideato la soluzione perfetta per proteggersi dal sole, anche su un piccolo balcone. Il punto forte del suo ombrellone è che offre una protezione SPF 25+. Blocca anche fino al 96% dei raggi luminosi.

Gli internauti hanno subito apprezzato questa soluzione indispensabile per affrontare il caldo. Tanto che questo prodotto è tra i bestseller dell’estate.

Un must have Ikea a un prezzo vantaggioso

Ikea propone sempre soluzioni pratiche ed efficaci per migliorare la vita quotidiana dei suoi clienti. Il negozio si impegna anche a praticare prezzi competitivi per rendere le sue creazioni accessibili a tutti. E il suo ombrellone non fa eccezione!

Se sei interessato a questo accessorio, sappi che è ancora disponibile a 30 euro. Puoi acquistarlo in negozio o sul sito Ikea.

Questo prodotto ha già un’eccellente valutazione sul web. Quindi puoi andare avanti a occhi chiusi per attrezzare il tuo balcone prima del ritorno a scuola. Per gli appassionati!

