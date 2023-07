Folla da Ikea con questo altoparlante Bluetooth impermeabile senza fili!

Ikea ha messo in vendita un incredibile altoparlante Bluetooth impermeabile perfetto per l’estate 2023!

Da diverse settimane le alte temperature e il sole sono tornati in tutta la Francia. In questo periodo dell’anno, molte persone approfittano di attività all’aperto. Ikea lo sa bene.

Ikea ha successo con il suo prodotto estivo

In questo periodo dell’anno, molte persone vogliono godersi progetti all’aperto. Ed è per questo motivo che l’azienda Ikea ha successo con il suo altoparlante Bluetooth wireless che è anche impermeabile.

Quindi, non avrai più bisogno di preoccuparti di passare un bel momento con questo altoparlante. Ora potrai portare la tua musica ovunque tu voglia. Ora è possibile, grazie a Ikea.

Se stai andando in vacanza e non vuoi rinunciare alla migliore musica, non perderti questo piccolo altoparlante portatile proposto da Ikea in tre colori che ti accompagnerà ovunque.

Se questo prodotto riesce a distinguersi inizialmente, è grazie alla sua discrezione e al suo comfort. Si tratta di un altoparlante con sistema Bluetooth che non ha bisogno di cavi, è molto piccolo in modo da poterlo portare ovunque.

Inoltre, è impermeabile. È quindi un altoparlante perfetto per una fuga in campagna, in spiaggia, in piscina. O anche da portare in bagno durante la doccia.

Un altoparlante impermeabile perfetto per l’estate

Da sapere anche che è disponibile in tre colori. Ovvero: nero, giallo e rosso. Nonostante sia un piccolo altoparlante Ikea, emette un suono chiaro e potente. Ma non è tutto.

Consente di essere collegato al telefono cellulare, al computer o a qualsiasi altro dispositivo con connessione Bluetooth. È un prodotto molto facile da usare. Sappi che ha solo un pulsante di accensione in cima.

Questo altoparlante ha una piccola corda appesa in modo che tu possa portarlo comodamente ovunque tu voglia. O se vuoi appenderlo in posti come la doccia per non perdere nessuna delle tue canzoni preferite.

Inoltre, Ikea ha proposto questo famoso altoparlante a un prezzo molto conveniente. Ora puoi trovarlo al prezzo di 12,99 euro. Una cosa è certa, è indubbiamente uno dei prodotti più venduti di quest’estate.

Questo altoparlante wireless VAPPEBY non ha nulla da invidiare agli altri. Quando raggiunge il suo livello di carica massimo, offre un’autonomia di 80 ore di riproduzione con il volume al 50%. E consente anche di collegare due altoparlanti per ottenere un suono stereo.

Un cavo USB indispensabile per l’altoparlante

Ha anche un cavo USB. Questo è necessario per caricare l’altoparlante. Tuttavia, sappi che questo cavo viene venduto separatamente. Puoi trovarlo anche da Ikea per soli 2 euro.

Il cavo USB SITTBRUNN è lungo un metro. È realizzato in plastica TPE senza PVC, il che lo rende molto flessibile e pratico. Il connettore USB-C è dotato di una protezione che impedisce al cavo di surriscaldarsi e di danneggiare i dispositivi che stai caricando.

Questo impedisce che si fonda e danneggi gli apparecchi che stai caricando. Il cavo USB Ikea può anche essere utilizzato per caricare altri dispositivi senza causare danni o perdite di efficienza alle batterie.

Se desideri acquistare questo altoparlante e questo cavo USB, puoi trovarli sul sito web di Ikea o nei negozi fisici del marchio. Non c’è dubbio che non potrai fare a meno di questi prodotti quest’estate!

