Folla da Ikea con questi pavimenti a griglia che trasformeranno la tua terrazza!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita i migliori caillebotis che ti permetteranno di trasformare la tua terrazza!

Ikea svela molto spesso mobili ma anche oggetti di decorazione che corrispondono alle diverse esigenze dei clienti. A volte, un semplice oggetto può chiaramente trasformare una stanza. Questo è il caso dei caillebotis.

Il miglior pavimento per trasformare il tuo esterno

Ikea propone ogni tipo di articoli nel suo catalogo. È possibile trovare tutto ciò di cui hai bisogno per gli interni della tua casa ma anche per terrazze, balconi o giardini.

Alcuni articoli hanno un grande successo. Questo è il caso dei caillebotis. Questi ultimi hanno la particolarità di trasformare un esterno in un attimo. Quelli del modello ALAPPEN fanno unanimemente l’approvazione dei consumatori.

Di colore grigio chiaro, questi caillebotis hanno tutto per piacere. Portano freschezza agli esterni in un attimo. Inoltre, sono molto facili da montare e rimangono anche molto solidi. Hanno chiaramente tutto per piacere.

Ikea ha anche indicato: “Con i caillebotis, puoi facilmente rinnovare la tua terrazza o il tuo balcone. Facili da pulire, i caillebotis in plastica resistono anche alle intemperie” .

L’azienda svedese ha anche precisato: “Questi caillebotis hanno una buona durata nel tempo e mantengono il loro aspetto nuovo perché sono stati stabilizzati ai raggi UV per non sbiadirsi al sole” .

Ikea ha successo con i suoi caillebotis

In seguito, Ikea ha indicato che sotto i caillebotis c’è del silicone. Ciò permette di tenerli in posizione e evitare scivolamenti. Sappi anche che puoi rimuoverli facilmente per pulire sotto di loro.

Ikea ha anche indicato che il set contiene 9 pezzi di caillebotis con una misura di 30×30 cm per un uso esterno. Tuttavia, sappi che puoi solo combinarli tra di loro. Non puoi integrarli con altri modelli.

Sappi che si tratta di un articolo che si adatta perfettamente a superfici piane e resistenti come il cemento, la pietra o il legno. L’azienda ha anche fornito alcuni consigli per la manutenzione quotidiana.

Puoi pulire i caillebotis con una soluzione saponata e asciugarli con un panno pulito e asciutto. Il pavimento Ikea misura 30 cm in lunghezza e larghezza. Ha uno spessore di 0,6 cm e una superficie di 0,09 m².

Una cosa è certa, è il prodotto perfetto se desideri apportare un tocco di trasformazione alla tua terrazza o al tuo balcone. I clienti hanno anche lasciato recensioni positive sui caillebotis.

Un prodotto a meno di 13 euro

I clienti di Ikea hanno dato un punteggio di 4.6 stelle su 5 a questi caillebotis. Hanno scritto: “Grande risultato, facile da installare, facile da tagliare”, “Facile da posare, rinfresca e illumina un balcone”, “Niente da dire, prodotto molto bello” .

Un altro ha avvertito: “Abbiamo posato le piastrelle su una terrazza di 35 m2. L’aspetto è molto bello. L’installazione è abbastanza facile. Eccetto per i tagli in cui abbiamo dovuto usare una sega alternativa. Al contrario, non appena c’è un po’ di sole sulla terrazza, l’intero pavimento si increspa e fa delle onde” .

Nel complesso, questo prodotto messo in vendita da Ikea ha conquistato i clienti. Se desideri acquistarlo, sappi che puoi trovarlo sul sito web del marchio o nei negozi fisici.

Sappi anche che questi caillebotis sono venduti al prezzo di 12,99 euro. Una somma abbastanza accessibile se desideri trasformare il tuo esterno!