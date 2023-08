Folla da Ikea con la nuova collezione spazio per i bambini!

Ikea propone una nuova collezione ludica e perfetta per trasportare i tuoi bambini nello spazio. Ti piacerà!

Per il rientro, Ikea ti propone di rinnovare la camera dei tuoi bambini con una nuova collezione incredibile! Il marchio mette in evidenza lo spazio e svela mobili unici per i più piccoli. Ti diremo tutto da A a Z!

Ikea si rinnova

C’è ancora qualcosa di nuovo da Ikea! Infatti, il marchio continua a innovare e propone già molte novità nei suoi scaffali. E quello che possiamo dire è che il negozio non lascia nulla al caso per aiutarci a preparare il rientro.

Il colosso dei mobili ha sempre un passo d’avanti per impressionare i suoi clienti. Il distributore non esita a lanciare collezioni limitate ogni mese. È quindi possibile acquistare creazioni uniche, disponibili in piccole quantità.

Quest’estate, Ikea ha già fatto scalpore con la sua linea Nytillverkad. Questa collezione retrò e colorata mette in evidenza pezzi d’archivio del marchio. Quindi puoi farti piacere con oggetti iconici al miglior prezzo.

Il negozio ha anche fatto innamorare gli internauti con i suoi prodotti di design pensati per le vacanze. Sdraio, ombrellone o persino tenda da spiaggia… il marchio ha colpito nel segno svelando gli accessori più belli per godersi il sole.

Ma non è tutto! Ikea pensa anche a coloro che preparano il rientro e inizia a condividere le sue ispirazioni per la decorazione dei bambini. E potresti essere sorpreso!

Una collezione originale per trasformare la camera dei bambini

Quest’anno, Ikea ha deciso di mettere in evidenza lo spazio nei suoi scaffali. Il negozio ha immaginato un universo dedicato agli astronauti e alle stelle appositamente per i bambini.

Il tema spaziale ha sempre affascinato i più piccoli. Ecco perché il marchio ha progettato mobili e giochi straordinari che faranno felici i tuoi piccoli. Il negozio afferma di voler “creare un universo il più vicino possibile alle stelle nella camera e nella sala giochi.”

Per farlo, Ikea si è impegnata al massimo. L’azienda ha prodotto accessori dal design unico. Casetta a forma di razzo, letto da astronauta, tappeto a forma di universo… i bambini avranno tutto per viaggiare nello spazio e far lavorare la loro immaginazione.

Ikea propone anche accessori decorativi estremamente alla moda per creare un’atmosfera unica nella camera dei bambini. I neon e i led fluo sono in primo piano per creare effetti di luce come nello spazio. Potrai quindi trovare lampade Saturno, luci notturne dischi volanti e persino tende fosforescenti. Niente male, vero?