Folla da Ikea con la migliore tenda oscurante per proteggersi dalla luce e dal caldo!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita il miglior tendaggio che ti proteggerà dal sole ma anche dal calore!

Per la gioia dei clienti, Ikea mette in vendita prodotti sempre più pratici l’uno dell’altro. Con l’avanzamento della tecnologia, l’azienda non smette di evolversi e propone innovazioni che semplificheranno chiaramente la tua vita.

Il miglior prodotto dell’estate

Nell’ambito della sezione tessile per la casa, che compone il completo e variegato catalogo di Ikea, è possibile trovare alcuni articoli come una tenda oscurante del modello FRIDANS. È il prodotto indispensabile da avere nella tua vita.

Quando lo posizioni su una delle tue finestre, non dovrai più preoccuparti della luce che entra nella tua abitazione e disturba il tuo riposo. Senza dubbio, è una delle migliori scommesse che puoi fare per affrontare i mesi caldi dell’estate.

La sua barra è come una bacchetta magica che ti consente di posizionare la tenda esattamente dove desideri in modo molto semplice. Inoltre, il suo rivestimento opaco è perfetto per impedire alluce di entrare.

E ti permette quindi di dormire fino all’ora che desideri. Per essere del tutto sicuro per tutti i membri della tua famiglia, anche i più piccoli, la tenda non ha nessun filo di nessun tipo.

Puoi montarlo all’interno o all’esterno, su una finestra o sul soffitto, a seconda delle tue esigenze e della forma della tua stanza. Il tessuto delle tende è in poliestere ottenuto da bottiglie PET riciclate.

Questo rientra nell’obiettivo dell’azienda Ikea di trasformare i rifiuti in risorse. Qualcosa che ci permette di avanzare verso un futuro molto più sostenibile.

Ikea è un successo con la sua tenda

Il tessuto è realizzato al 100% in poliestere. La staffa di montaggio è in acetale plastico. La barra inferiore è in polistirene plastico. E la bacchetta è in polipropilene plastica. Ikea ha anche fornito alcuni consigli di manutenzione.

Se desideri che il tuo prodotto abbia una durata abbastanza lunga, ci sono diverse cose da rispettare. Innanzitutto, non lavarlo in lavatrice. Non candeggiare. Non asciugarlo in asciugatrice, né stirarlo.

Ikea sconsiglia anche la pulizia a secco. Se desideri prendertene cura, basta pulirlo con un panno imbevuto di un detergente delicato. L’azienda ha anche rivelato le dimensioni della sua tenda.

È larga 60 cm, il rotolo misura 65 cm di lunghezza mentre la lunghezza del prodotto è di 195 cm. Ha anche una superficie di 1,17 m². Dimensioni che si adatteranno perfettamente alla tua abitazione.

Un prodotto a meno di 30 euro

Una cosa è certa, è il miglior prodotto che ti garantirà un buon riposo e una buona disconnessione durante il tuo tempo libero. Potrai quindi assicurarti che la luce esterna e il calore non rovinino la tua vita.

Il prezzo di questa tenda oscurante FRIDANS, presso Ikea, è di 29,99 euro e hai la scelta tra quattro colori disponibili: grigio, nero, bianco o blu. Oltre a ciò, puoi anche scegliere la dimensione che meglio si adatta alle tue esigenze.

Come 60 x 195 cm, 80 x 195 cm, 100 x 195 cm, 120 x 195 cm, 140 x 195 cm, 160 x 195 cm, 180 x 195 cm o 200 x 195 cm. Se desideri acquistare questa tenda, sappi che puoi trovarla sul sito web del marchio. È disponibile anche nei negozi fisici Ikea!

