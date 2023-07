Folla da Ikea con il suo nuovo pavimento che trasformerà il tuo balcone o terrazza!

Regina della decorazione e delle offerte, il marchio Ikea sta spopolando in questo momento con il suo nuovo pavimento perfetto per trasformare il tuo esterno.

Vuoi dare un tocco decorativo al tuo interno? Allora il nuovo pavimento di Ikea è quello che fa per te! L’azienda svedese ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Un’estate fresca con Ikea

Nel corso degli anni, Ikea è riuscita a costruire un vero impero. Inoltre, l’azienda svedese è diventata un vero punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l’arredamento e la decorazione della casa.

Infatti, il re dei mobili è anche un vero alleato per gli appassionati di decorazione. Ora, Ikea ha persino aperto punti vendita completamente specializzati negli accessori di decorazione per la casa.

Dal bagno alla camera da letto, passando per il soggiorno e la cucina, puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno! E in estate, l’azienda svedese ti dà una mano nell’arredare il tuo esterno. Sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire l’occasione di godersi il bel tempo e il sole.

Questo periodo estivo è particolarmente caldo. Tutti i trucchi per rinfrescarsi sono quindi i benvenuti. E ce ne sono diversi per mantenere fresca la tua casa!

Inoltre, Ikea può aiutarti a creare uno spazio esterno fresco. Pensiamo innanzitutto all’ormai indispensabile ombrellone che ti offre ombra dove decidi di piantarlo. Un prodotto da acquistare a soli 24,99 euro!

Ma c’è di più! Se hai un giardino, un balcone o una terrazza, potresti avere voglia di arredarlo per trascorrere belle serate estive. Buone notizie: Ikea ha per te il pavimento ideale!

Un effetto prato a basso costo

La grande tendenza per rivestire un pavimento esterno è quella di posare del falso prato. Infatti, ciò conferisce un tocco di verde. Riducendo anche i costi e la manutenzione. Inoltre, Ikea ti offre un’ottima soluzione per arredare il tuo esterno con un pavimento a effetto prato a basso costo.

È importante precisare che si tratta ovviamente di falso prato! Ma quanto ti costerà? Beh, Ikea è nota per offrire sempre prezzi abbastanza accessibili alla sua clientela. Infatti, puoi trovare prodotti per tutti i budget.

Ad esempio, dovrai spendere 44,99 euro per 9 piastrelle delle dimensioni di 30×30 cm. Che è un prezzo abbastanza buono! Questo ti permetterà di coprire una buona superficie di quasi 3 metri. Ideale se hai un piccolo balcone. D’altra parte, rimane abbastanza accessibile se hai bisogno di coprire una superficie più ampia.

Una cosa è certa, con questo buon piano di Ikea, potrai regalarti un piccolo angolo di verde nel tuo esterno. Aggiungi a questo alcuni cuscini colorati, un piccolo tavolo e delle luci decorative per creare un’atmosfera piacevole per le tue serate estive. Tra amici o in coppia, il luogo sarà ideale per ritrovarsi!

Sai quindi cosa fare se vuoi regalare una bella decorazione al tuo esterno! Sappi inoltre che Ikea è piena di offerte per questo. Infatti, l’azienda svedese ha presentato una splendida collezione di mobili e accessori speciali per l’estate.

Pensiamo quindi ai lettini e alle amache che ti permettono di goderti i tuoi bagni di sole! E il negozio non ha dimenticato neanche gli amanti del barbecue.

