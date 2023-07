Folla da Carrefour per la sua super piscina smontabile perfetta per questa estate!

Folla da Carrefour per la sua super piscina smontabile perfetta per questa...

Per la gioia dei clienti, Carrefour ha deciso di abbassare il prezzo della sua piscina smontabile per trascorrere l’estate migliore possibile!

È più di un mese che l’estate è arrivata in Francia. E quello che possiamo dire è che questo periodo era molto atteso. Tuttavia, non c’è niente di meglio di una piscina per godersi l’estate. Carrefour lo sa bene.

Una piscina perfetta per l’estate

Se Carrefour è un’azienda alimentare, non esita a diversificarsi in alcuni settori. In occasione dell’estate, l’azienda ha ottenuto un grande successo con la presentazione di una piscina smontabile.

Questa piscina Carrefour è diventata una tendenza per essere una delle migliori opzioni per contrastare gli effetti del sole e delle alte temperature durante le giornate estive. Ha un sistema facile da installare.

La piscina ha anche dimensioni che permettono a più persone di godersela. Inoltre, sappiate che ha materiali resistenti per poterne godere al massimo per tutta la stagione.

È un prodotto che sta spopolando da Carrefour. Si tratta di una piscina che tutti vogliono nel loro giardino. È una piscina tubolare dalle dimensioni di 396×84 cm che si trova già con il nome di Topub Summer Waves.

E si distingue fin dall’arrivo grazie alla sua struttura solida e ai numerosi accessori. Ha una struttura metallica che garantisce stabilità, una buona forma e mantiene la struttura in ogni momento.

E ciò, anche quando è piena al 100% della sua capacità. Questa è una progettazione che include anche due finestre in PVC per una maggiore resistenza e durata. Questa progettazione comprende anche un sistema di filtrazione.

Carrefour spopola con il suo prodotto

Questo famoso sistema di filtrazione ti consente quindi di mantenere l’acqua pulita più a lungo. Ha anche una cartuccia per una migliore igiene. Questa progettazione include anche una pompa per il filtro.

Carrefour offre anche correzioni di riparazione in caso di danni o rotture impreviste alla piscina. Quest’ultima è molto resistente. Trattiene efficacemente l’acqua, con 3 strati, 2 in PVC e 1 in poliestere per una massima resistenza e durata.

Inoltre, i suoi materiali la rendono una piscina flessibile che si adatta a diversi tipi di terreno. Per l’installazione, si consiglia un luogo su un terreno piatto e livellato. Ciò ti permetterà di garantire una migliore installazione.

Se hai dubbi sull’installazione, questa è una piscina che dispone di un manuale. Puoi quindi installarla da solo senza incontrare grandi difficoltà. Ma non è tutto.

Uno sconto interessante

Sappiate anche che è comunque necessario avere due persone per poter installare questa famosa piscina messa in vendita da Carrefour. Le dimensioni generali di questa piscina sono di 396x369x84 cm e la capacità in termini di litri d’acqua è di 7 147 L.

In questo momento, sappiate che questa piscina è disponibile in promozione. In precedenza, aveva un costo di 299 euro. Ora costa molto meno. Per la gioia dei consumatori, è disponibile a un prezzo molto conveniente.

Infatti, puoi trovarla al prezzo di 179 euro. Non c’è dubbio che a questo prezzo molte persone approfitteranno dell’occasione. Va detto che è un’ottima opportunità se desideri goderti una piscina durante tutta l’estate.

Se desideri acquistare questa piscina, sappi che è disponibile sul sito internet di Carrefour. Non ti resta che fare il passo per cambiare la tua estate!

