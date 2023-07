Folla da Carrefour con questa sedia che può trasformarsi in quattro posizioni!

Nel suo catalogo, Carrefour ha messo in vendita una sedia che può trasformarsi in quattro posizioni!

Carrefour è un marchio di alimentari che continua a fare notizia tra i consumatori. E per una buona ragione, offre prodotti di qualità che spesso fanno l’unanimità. Inoltre, l’azienda mette in vendita diversi prodotti perfetti per la vita quotidiana.

Carrefour spopola con la sua sedia a sdraio

Sebbene Carrefour sia specializzato in prodotti alimentari, questo non significa che il supermercato non si stia diversificando. Infatti, l’azienda mette in vendita prodotti utili per semplificare la vita dei clienti.

Nella sezione giardino, che dà forma al vario ed esteso catalogo di Carrefour, troverete articoli come questa sedia da spiaggia con quattro posizioni regolabili. È perfetta da ogni punto di vista.

Grazie a questa sedia da giardino Carrefour, le giornate molto calde non saranno più un problema quando siete a casa. Inoltre, il suo design esterno susciterà l’invidia di tutti i vostri ospiti.

Una cosa è sicura, questo prodotto si rivelerà senza dubbio uno degli elementi indispensabili per la maggior parte dei vostri progetti estivi nei prossimi mesi. Ma non è tutto.

Questa sedia vi accompagnerà anche durante le vostre uscite ai prossimi festival o per i cinema all’aperto. È un prodotto che cambierà anche la vostra vita durante le vostre giornate in spiaggia.

Una sdraio perfetta da ogni punto di vista

E potrete utilizzare questa sedia a sdraio Carrefour nel vostro giardino o sulla vostra terrazza per rilassarvi. È un modello di sedia da spiaggia che potrete regolare secondo i vostri gusti e le vostre esigenze.

In modo da sentirvi il più a vostro agio possibile. Questo perché la sedia offre 4 posizioni in cui potete cambiare il modo in cui vi sedete. Può passare da un angolo di 90 gradi a una posizione completamente sdraiata.

Inoltre, questa sedia è pieghevole e ha due maniglie su un lato in modo che possiate spostarla da un posto all’altro senza sforzo o complicazioni. Per quanto riguarda il design, il colore dominante è il blu.

Il prodotto in vendita da Carrefour ha anche una struttura in tubo di alluminio e un tessuto in textilene. È importante che teniate conto delle sue dimensioni.

In questo modo potrete verificare se questa sedia a sdraio si adatta bene allo spazio che avete per lei in casa o nel luogo in cui decidete di utilizzarla. Carrefour ha anche svelato le dimensioni della sedia.

Un prodotto che ha beneficiato di uno sconto significativo

La sedia a sdraio di Carrefour ha un’altezza di 83 cm, un peso di 2,1 kg e una lunghezza di 77 cm. È una sedia che non ha imbottitura e ha una larghezza di 60 cm. Una cosa è certa, è perfetta da ogni punto di vista.

In particolare, è un acquisto perfetto se desiderate abbronzarvi tranquillamente a casa vostra. O se volete rilassarvi dimenticando lo stress della vita quotidiana. Inoltre, questo prodotto si adatta ovunque.

Infatti, potrete mettere questa sedia a sdraio sia all’interno che all’esterno della vostra abitazione. Se desiderate acquistare questo prodotto, sappiate che è disponibile sul sito internet di Carrefour.

Inoltre, il prezzo di questa sdraio è stato ridotto. Infatti, l’azienda ha deciso di fare una bella scontistica di 5 euro. Ora, questa sedia a sdraio è disponibile al prezzo di 29,90 euro.

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

