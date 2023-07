Folla da Carrefour con questa perfetta piastra ondulante per creare volume e onde nei tuoi capelli!

Folla da Carrefour con questa perfetta piastra ondulante per creare volume e...

Nel suo catalogo, Carrefour ha messo in vendita il migliore ferro arricciacapelli. È disponibile a un prezzo accessibile!

Durante tutto l’anno, molte persone cercano i migliori prodotti possibili per prendersi cura dei propri capelli. E Carrefour ha chiaramente ciò di cui hai bisogno.

Carrefour spopola con il suo ferro arricciacapelli

Nel corso del tempo, c’è una pettinatura che non passa mai di moda. Si tratta delle onde. Tuttavia, non è sempre facile trovare il miglior strumento possibile per ottenere la pettinatura dei tuoi sogni.

Carrefour ha trovato la soluzione migliore. L’azienda ha svelato il migliore che ti permetterà di ottenere belle onde. Crea rapidamente onde da surf in pochi secondi con il ferro arricciacapelli Bellisima più completo e pratico dell’azienda.

Il dispositivo ha tre livelli di temperatura regolabili da 160°C a 200°C. Si adatta a tutti i tipi di capelli per evitare di danneggiarli. Ha un sistema a tre cilindri che crea le migliori onde da surf in pochi secondi.

Ha una punta antigraffio che ti permette di tenere più facilmente la pinza dalla punta per chiuderla senza bruciarti. Il dispositivo ha anche due piastre laterali che raffreddano i capelli per mantenere istantaneamente la forma dell’onda da surf.

Questo dispositivo Carrefour per parrucchieri ha un pulsante di blocco per chiudere la clip e impedirle di aprirsi se la porti in una borsa o nella tua valigia durante le vacanze. Può essere riposto ovunque.

Un dispositivo perfetto per ottenere belle onde

Il dispositivo Bellisima My Pro Beach Waves di Carrefour ha un cavo girevole che facilita i movimenti durante la pettinatura dei capelli nella zona posteriore se devi farlo da solo. Il diametro dei cilindri è di 16 millimetri.

È quindi perfetto per creare onde da surf di medie dimensioni. È quindi l’oggetto perfetto se desideri ottenere molto volume. Anche se hai i capelli più fini.

Le dimensioni di questo dispositivo Carrefour sono: 62 x 110 centimetri. Sappi anche che ha un sistema di accensione/spegnimento con un interruttore. La custodia è dotata di un protettore che ti consente di appoggiare lo styler su una superficie stabile senza bruciarti.

Di colore nero, il dispositivo ha una rivestimento in ceramica per capelli protetti e luminosi. Il peso del prodotto con la confezione è di 0,877 kg. Il prodotto misura 37,5 cm di altezza. Misura 7 cm di spessore e ha una larghezza di 17,30 cm. La sua potenza è di 330 W.

Un prodotto a un prezzo molto accessibile

Il dispositivo può anche raggiungere una temperatura che va da 160°C a 200°C. Una cosa è certa, è il miglior dispositivo possibile se desideri avere belle onde durante tutto l’estate.

Inoltre, questa pratica invenzione sicuramente ti aiuterà a mantenere i tuoi capelli voluminosi e con onde che sono la tendenza estiva. Sappi che questo articolo Carrefour è disponibile a un prezzo abbastanza accessibile.

Infatti, puoi trovarlo al prezzo di 46,50 euro. Se desideri acquistare questo prodotto, puoi ottenerlo sul sito internet del marchio. O anche nei negozi fisici Carrefour.

Con questo dispositivo, avrai sicuramente le più belle onde dell’estate. Non c’è dubbio che farai invidia con il tuo arricciacapelli. Ora non resta che acquistare questo articolo in vendita da Carrefour!

