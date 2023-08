Folla all’Ikea con questo sgabello super stiloso e versatile!

Ikea ha messo in vendita uno sgabello versatile incredibile che è perfetto per dare un tocco di stile al tuo salotto!

Nel suo catalogo, Ikea mette in vendita oggetti per la casa più utili gli uni degli altri. Di recente, l’azienda svedese sta facendo un vero successo con il suo sgabello versatile che ha tutto per piacere.

Un catalogo ampio e vario

Da sempre, Ikea propone mobili e decorazioni che fanno un grande successo tra i clienti. Questi ultimi possono trovare ciò che desiderano nel vasto e vario catalogo dell’azienda svedese.

La catena svedese è riuscita a fidelizzare un gran numero di clienti nel corso del tempo. E ciò grazie a una vasta gamma di motivi. Oltre al suo ampio catalogo, è necessario aggiungere una costante innovazione.

In essa, la catena cerca costantemente soluzioni che semplifichino la nostra vita. E, in generale, ci riesce sempre. Ikea fa sempre del suo meglio per anticipare le esigenze dei clienti.

Cerca sempre di facilitare la vita dei consumatori senza mai trascurare l’aspetto estetico. Queste priorità danno origine a prodotti semplici ma efficaci come lo sgabello del modello KYRRE.

Si tratta di un accessorio minimalista, apparentemente il più semplice. Ma che può essere molto utile nel tempo. In breve, si tratta di uno sgabello in betulla dal design molto semplice, dalle linee sottili. E sostenuto da un totale di tre gambe.

“Questo sgabello a tre gambe è sempre utile”

È proprio grazie a questo design che può funzionare come un elemento decorativo elegante su cui posizionare tutto ciò che ci viene in mente. Sappiate che è un prodotto che vi salverà la vita più di una volta.

Infatti, questo sgabello sarà uno di quegli accessori che verranno in vostro soccorso nei momenti in cui ricevete ospiti ma le sedie finiscono per mancare.

E come ciliegina sulla torta, poiché questi sgabelli Ikea sono impilabili, è possibile accumularne più di uno per offrire un posto agli ospiti senza occupare troppo spazio. D’altro canto, l’azienda svedese ha anche esaltato i meriti del suo prodotto.

Ikea ha affermato: “Questo sgabello a tre gambe è sempre utile, che si tratti di far sedere tutti i vostri ospiti durante un pasto o di avere un posto extra dove appoggiare un libro o una bevanda” .

Prima di aggiungere anche: “Uno sgabello a tre gambe non si ribalta nemmeno se la superficie del pavimento è leggermente irregolare” . Sappiate anche che si tratta di un prodotto utilizzabile solo in interni.

Ikea fa un successo con il suo prodotto

Il prodotto è riciclabile o può essere utilizzato per generare energia, se si dispone localmente di un sistema di gestione dei rifiuti. Per evitare graffi, aggiungi dei piedini adesivi FIXA, venduti separatamente.

Ikea ha anche indicato: “Questo sgabello è stato testato per un uso pubblico e soddisfa i requisiti di sicurezza, resistenza e stabilità specificati dalle norme EN 16139- Livello 1 e ANSI/BIFMA x5.1” .

Per far durare questo prodotto nel tempo, sappiate che è sufficiente pulirlo con acqua e sapone. Si deve poi asciugare con un panno asciutto. L’azienda ha rivelato che per una maggiore stabilità, è necessario stringere le viti due settimane dopo il montaggio e quando necessario.

I clienti hanno anche dato un ottimo punteggio di 4.7 stelle su 5 a questo sgabello Ikea. Sarà necessario spendere la somma di 19,99 euro per acquistare questo prodotto. Disponibile sul sito web dell’azienda o nei negozi fisici, questo prodotto ha tutto per piacere!