Folla alla Lidl per questo indispensabile della cucina a meno di 25 euro!

Necessiti di una mano in cucina? Scopri subito questo frullatore ad immersione ultra-professionale, venduto da Lidl a un prezzo più che conveniente!

Da Lidl, le offerte non cessano mai! Questa settimana, un must-have torna in negozio. (Ri)scopri questo frullatore ad immersione perfetto per i budget limitati, un elemento essenziale in cucina.

Sbrigatevi per le migliori offerte della stagione da Lidl

Siete stati a fare un giro da Lidl negli ultimi giorni? Il discount non smette di allineare le sue migliori offerte per sostenere il nostro potere d’acquisto messo a dura prova dall’inflazione. E possiamo dire che sta riuscendo nella sua missione!

Dove altro potreste acquistare questa comoda dallo stile scandinavo a meno di 80 euro? Naturalmente, un’offerta del genere è possibile solo presso il discount. E la clientela non si sbaglia!

Quest’inverno, Lidl pensa anche ai nostri stomaci affamati. Con questo freddo che percorre il paese, un solo desiderio ci attraversa la mente: gustarci pasti abbondanti. E se ci sedessimo a tavola intorno a una buona raclette?

Questa è attualmente in primo piano in negozio. E non è un dispiacere per gli amanti del genere. Con l’inflazione che colpisce tutti i settori, riempire il frigorifero senza spendere una fortuna è una priorità per molti nuclei familiari.

Da Lidl, si pensa alle numerose tavolate! Ecco perché il marchio propone questo mese la sua gamma di prodotti in formato XXL. Un vero plus quando si vuole godere delle belle cose, risparmiando anche il proprio budget.

E le buone sorprese non finiscono con il discount. Perché questa settimana, è una star del marchio che fa il suo grande ritorno in negozio. Non è tornato da qualche tempo e la clientela cominciava a disperarsi di rivederlo un giorno.

Ebbene, rassicuratevi, il frullatore ad immersione SilverCrest fa il suo grande ritorno. Ed è sempre performante e a basso prezzo. Se l’avete perso l’ultima volta, affrettatevi a diventare il shopper da Lidl a partire da questo giovedì 26 gennaio.

Un apparecchio indispensabile nella vostra cucina

Questo prodotto si renderà rapidamente utile ai cuochi per aiutarli a preparare tutti i loro pasti. Questo frullatore con una potenza di 600 W, ha infatti tutte le qualità per completare le sue missioni.

Venduto con la sua ciotola con una capacità di 0,5 l, ha una lama in acciaio inossidabile che frulla e trita tutto. Dotato di due velocità, ha anche una funzione turbo che gli consente di frullare per impulsi. Pratico per tritare alimenti duri come noci o nocciole.

Questo bello strumento per la vostra cucina è anche accompagnato da una frusta. Con essa, potrete montare le vostre chiare d’uovo a neve, o realizzare deliziose creme chantilly fatte in casa. Già vediamo chi si lecca i baffi in anticipo!

Con questo prodotto Lidl al vostro fianco, potrete realizzare ricette golose tutto l’anno. Dopo il ritorno di Monsieur Cuisine il mese scorso, quest’offerta Lidl è certamente quella da non perdere.

E in più, non metterà a repentaglio il vostro budget. Perché questo frullatore garantito tre anni è anche e soprattutto venduto ad un piccolo prezzo. Per possederlo, venite a spendere da Lidl solo 22,99 euro.

Ecco un altro buon piano che aumenterà il vostro potere d’acquisto. In questi tempi in cui è necessario fare attenzione ad ogni euro, questa si rivela già una scelta di primo ordine!

