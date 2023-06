Folgorante successo da Ikea per questo perfetto mobile da inserire in qualsiasi stanza!

Folgorante successo da Ikea per questo perfetto mobile da inserire in qualsiasi...

Nel suo catalogo, Ikea propone semplici cubi, perfetti per divertirsi e creare il mobile che si desidera!

Da Ikea è possibile trovare i migliori prodotti per arredare la propria casa. L’azienda permette anche ai suoi clienti di dare libero sfogo alla propria immaginazione. Questo è il caso del suo mobile cubo.

Un best-seller di Ikea

Nel suo catalogo, Ikea propone una vasta gamma di mobili efficienti, funzionali ed ergonomici. L’azienda non esita a sviluppare mobili con diverse funzioni in modo che si possa trarre il massimo vantaggio.

O per permettervi di risparmiare spazio in casa. Questo è il caso del tavolo KACK ma anche delle mensole IVAR. Tuttavia, c’è un altro prodotto in particolare che ha attirato l’attenzione dei consumatori.

Tanto che questo prodotto fa parte dei best-seller del marchio. Si tratta del cubo EKET. È un mobile perfetto per coloro che adorano assemblare i mobili. Inoltre, si tratta di un prodotto dal design molto semplice.

A forma di dado e senza coperchio, il modello quadrato più economico costa 20 euro. Una cosa è certa, questo cubo è il pezzo perfetto se si desidera dare libero sfogo alla propria immaginazione nell’arredamento della propria casa.

Infatti, è possibile assemblare altri cubi a scelta per creare il design desiderato. Grazie a questo prodotto Ikea, è chiaramente possibile lasciare parlare i propri sogni per ottenere la propria concezione.

Un prodotto che lascia spazio all’immaginazione

Se avete intenzione di incastonare questi cubi l’uno nell’altro, sappiate che potrete scegliere anche i colori a vostra scelta. Infatti, il cubo EKET, le cui dimensioni sono di 35x25x35 cm, è disponibile in diversi colori.

Potrete trovarlo in bianco, verde chiaro, rosso, marrone, effetto quercia, grigio chiaro, grigio scuro ma anche rosa pallido. Molti colori che possono essere facilmente abbinati tra loro.

Riguardo al suo prodotto, Ikea ha dichiarato: “Un singolo elemento può essere utilizzato come ripostiglio in uno spazio ristretto o come base per una soluzione di stoccaggio più ampia quando le esigenze evolvono.”

Aggiungendo anche: “L’armadio può essere posizionato direttamente a terra o fissato al muro per risparmiare spazio. Si monta rapidamente e facilmente grazie agli elementi che si incastrano nei fori preforati.”

Inoltre, Ikea ha precisato: “Se si sceglie di montare la struttura su una parete, è necessario completarla con la guida di sospensione EKET. La struttura richiede una guida di sospensione lunga 35 cm, venduta separatamente.”

I clienti approvano il prodotto

Ikea rivela anche: “Da completare con piedini se si installa l’elemento di stoccaggio a terra. Piedini venduti separatamente. Il carico massimo di un elemento fissato alla parete dipende dal materiale della parete.”

Il cubo EKET ha anche ottenuto un ottimo punteggio di 4,2 stelle su 5. I clienti hanno quindi lasciato le loro recensioni sul prodotto. Hanno scritto: “Pratico ma a volte l’inserimento non funziona perfettamente con tutti quelli che ho acquistato.”

“Abbiamo utilizzato il prodotto in modo diverso per creare una scrivania! Fantastico!”, “Piccola difficoltà nell’inserire le parti insieme, ma l’aspetto finale fa dimenticare tutto.”, “Ikea è un marchio fantastico! I prezzi sono corretti e di qualità.”

Se desiderate acquistare questo prodotto, potrete trovarlo sul sito internet del marchio. Oppure nei negozi fisici!

