Florentino Pérez aumenta la sua partecipazione in ACS oltre il 13%

Florentino Perezmassimo azionista e presidente di ACSha aumentato la propria partecipazione al capitale della società superiore al 13%come riportato dalla società di costruzioni alla National Securities Market Commission (CNMV).

In particolare, secondo le informazioni inviate dalla società, Pérez controlla il 13,54% dei diritti di voto della societàaggiungendo azioni e strumenti finanziari attribuiti.

In totale, il presidente di ACS controlla 40.104.355 titoli indiretticosì come altri 500.000 tramite varie opzioni che scadono il 30 giugno. In totale, il pacchetto azionario di Pérez lo sarebbe del valore di quasi 1.000 milioni di euro.

Dopo Florentino Pérez, roccia nera è il secondo maggiore azionista di ACS, con il 5,17% del capitale, seguito dalle società collegate Alberto Cortina e Alberto Alcocerche controllano congiuntamente il 4,95% attraverso Percacer, Commercio e Finanza e Invernelin Heritage.

Di recente, il presidente di ACS ha evitato di nominare l’OPA su Atlantia tra le prospettive future dell’azienda. Durante l’assemblea degli azionisti della società, Pérez ha voluto sottolineare che aumenteranno il peso delle concessioni nel gruppo e che vogliono ridurre la struttura societaria.