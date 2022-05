Fitch Ratings: “La crescita salariale dell’Eurozona preoccupa la Bce”

Il inflazione alle stelle e il forza di un mercato del lavoro ristretto stanno spingendo verso l’alto il crescita salariale annuale dell’eurozonacosa che preoccuperà i responsabili della politica monetaria della Banca centrale europea (Bce), sottolineano da Fitch Ratings.

Dall’azienda di New York sottolineano che le richieste salariali tendono ad aumentare quando l’inflazione elevata e le aspettative di inflazione riducono il reddito reale percepito e quando i bassi tassi di disoccupazione rafforzano il potere contrattuale dei lavoratori. “Entrambe le condizioni esistono ora nell’eurozona”indicare, sottolineando el aumento dei salari minimi nella maggior parte dei paesi della zona euro e il rimbalzo al 2,8% dall’1,6% di fine 2021 nell’indicatore delle retribuzioni negoziate della BCE.

Allo stesso modo, gli esperti di Fitch Ratings ritengono che gli indicatori del mercato del lavoro indichino a situazione tesa: mentre la disoccupazione è scesa a un minimo storico del 6,8% a marzo, la debolezza del mercato del lavoro (differenza tra il volume di lavoro desiderato dai lavoratori e il volume effettivo di lavoro disponibile) ha registrato il livello più basso dalla crisi finanziaria del 2008. “Emergono carenze di lavoratori per alcuni posti di lavoro in tutti i settori”sottolineano, pur sottolineando che la domanda di lavoro “rimane forte”.

Dall’agenzia americana lo sottolineano il tasso di posti di lavoro vacanti ha raggiunto i massimi storici nel primo trimestre del 2012, “sebbene l’aumento sia stato molto più moderato che negli Stati Uniti”. L’elevata domanda di lavoro, unita a una minore offerta, dovrebbe tradursi in una forte crescita salariale durante tutto l’anno, sulla base delle relazioni storiche.

Con tutti questi fattori in mano, gli analisti di Fitch Ratings ritengono che l’aumento dei salari sosterrà i “falchi” della Banca centrale europea. Va ricordato che l’organo presieduto da Cristina Lagarde lo ha spiegato “è a una svolta” e che il suo obiettivo è “normalizzare la politica monetaria”. Il presidente della BCE lo ha spiegato questa settimana l’era dei tassi negativi nella zona euro si concluderà a settembredopo la BCE aumentare le tariffe alle riunioni di luglio e settembre.

Tuttavia, questi esperti lo indicano la crescita salariale è ancora al di sotto del 3%, “considerato coerente con l’obiettivo di inflazione”ed è improbabile che salga alle stelle ai livelli ora visti negli Stati Uniti, dove si attesta intorno al 6%.

Inoltre, da Fitch lo credono la guerra in Ucraina indebolirà la crescita economica e l’incertezza e l’aumento dei costi limiterà i margini di profitto disponibili per le aziende per aumentare i salari. D’altra parte, dall’agenzia nordamericana lo considerano l’offerta di lavoro si è ripresa più rapidamente nella zona euro che negli Stati Uniti“dove l’aumento della domanda di lavoro deve far fronte a un tasso di partecipazione che rimane al di sotto dei livelli pre-pandemia”.

Quindi, questi esperti pensano che le richieste salariali potrebbero moderarsi in un futuro non troppo lontanotenendo conto della previsione di un calo dell’inflazione nel 2023.