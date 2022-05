Fiorentina vs. Roma quote, scelte, come guardare, live streaming: 9 maggio 2022 Pronostici Serie A italiana

Con le prime quattro squadre che hanno già preparato gli inviti alla Champions League per la prossima stagione, quattro squadre della massima serie italiana si stanno battendo per un posto garantito in UEFA Europa League e un posto in UEFA Europa Conference League. Due di quei club si sfideranno lunedì quando Fiorentina host Roma. I romani sono attualmente al quinto posto nella classifica di Serie A italiana, mentre la Fiorentina è dietro di tre punti all’ottavo posto. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti l’azione in streaming su Paramount+.

Il calcio d'inizio dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, in Italia, è fissato per le 14:45 ET. Le ultime quote Fiorentina vs. Roma dal Caesars Sportsbook elencano la Fiorentina come il +140 (rischiando $ 100 per vincere $ 140) sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con la Roma il +190 perdente. Un pareggio ha un prezzo di +245 e l'over-under per i gol totali segnati è 2,5.

Come vedere Fiorentina-Roma

Data Fiorentina-Roma: lunedì 9 maggio

Fiorentina-Roma ora: 14:45 ET

Fiorentina-Roma in diretta streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Roma-Fiorentina

Prima di sintonizzarti sulla partita di lunedì, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’insider di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e tiene conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Sutton è stato anche in corsa con le sue migliori scommesse, andando 78-60 nelle sue ultime 138 scelte di calcio, restituendo oltre $ 1.300 per $ 100 scommettitori.

Per Fiorentina-Roma, Sutton punta sotto i 2,5 gol per una vincita di -110. Entrambi i club sono nel bel mezzo di un’accesa battaglia per avere la possibilità di competere nelle competizioni europee l’anno prossimo e queste inclinazioni ad alto rischio tendono a essere proverbiali incontri di boxe, con entrambe le squadre che preferiscono sentirsi a vicenda piuttosto che cercare l’inizio tramortire.

La Roma sta ottenendo una brillante prestazione difensiva nella semifinale di UEFA Europa Conference League contro il Leicester City, mantenendo la porta inviolata nonostante il Leicester abbia il 64% di possesso palla e abbia ottenuto 10 tiri. La squadra di Jose Mourinho è stata anche in grado di escludere il Bologna in campionato la scorsa settimana ed è stata generalmente robusta in difesa per tutta la stagione.

La Fiorentina è stata trattenuta senza gol in tre delle ultime quattro partite e ha segnato più di un gol in una gara solo una volta nelle ultime 13 mete. Aspettati una relazione a punteggio basso con la Fiorentina che probabilmente sarà ancora una volta inviolata.

