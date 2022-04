Fino a quando Técnicas Reunidas non romperà i 9 euro non c’è niente da fare

I titoli della società di ingegneria si spostano lateralmente dalla scorsa estate, all’interno di una fascia di prezzo compresa tra 7,73 e 9 euro.

Analisi tecnica DOPPIO PIANO Breve termine Medio termine Lungo termine

Tecniche raccolte è, nonostante i rimbalzi specifici di settimane fa, uno dei titoli più ribassisti del nostro mercato a medio e lungo termine. E questo nonostante il prezzo del petrolio, per la sua tipologia di business (costruzione di piattaforme petrolifere), dovrebbe favorirlo.

Tecnicamente lo abbiamo spostato lateralmente da agosto, all’interno di una fascia di prezzo tra 6,73-6,75 euro sotto (supporto) e 9 euro come resistenza. E nella misura in cui il prezzo esce da questa fascia, non avremo alcun segnale di alcun tipo. Ora, tutto suggerisce che una chiusura loose sopra i 9 euro con volume, e se è in candele settimanali meglio che meglio, attiverebbe un importante segnale di acquisto nel titolo. Preludio molto verosimile a quello che potrebbe essere un nuovo ‘rally’ verso l’area di circa 11,50 euro (minimo di marzo e maggio dello scorso anno). Ma fino a quando non hanno battuto i 9 euro qui non è successo nulla.