Fino a 3 mesi per accedere a un’unità di disturbo alimentare per adolescenti in Catalogna

Il minori chi ha bisogno di accedere a un’unità specializzata in disturbo del comportamento alimentare (DE) del sistema pubblico Catalogna devono attendere tra uno e tre mesi, a volte anche di più. Si tratta di dati forniti dal Associazione Contro Anoressia e Bulimia (Acab) e il Ospedale Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat), che serve il popolazione infantile-giovanile.

La pandemia ha portato con sé a aumento dei disturbi della salute mentale. TCA (anoressia, bulimia Y abbuffata) sono spesso il modo in cui molte persone (soprattutto giovani donne) esprimere disagio o dolore emotivo, così come tentativi di autolesionismo o suicidio. “Dalla pandemia c’è stato un aumento dei casi. In questo momento sembra che siamo arrivati ​​a un punto in cui le cose non stanno peggiorando, ma le cifre lo sono ancora molto allarmante, soprattutto nel banda giovanile-bambino”, punti Sarah Bujalance, Direttore dell’ACAB. “Il sistema sanitario non è pronto” afferma.

Dati. Il prevalenza dei disturbi alimentari lo so piegato dal 2000 al 2020, passando dal 3,5% all’8% dei casi. In questo periodo, il covid-19 ha innescato l’incidente. “Nella nostra unità, con il virus, il 33% il ricovero parziale [en el centro de día]il cinquanta% il prime visite urgenti e fino al 68% il ricoveri in totale ricovero”, dice lo psicologo Edoardo Serranocapo dell’unità TCA di Sant Joan de Déu.

Unità come quelle di questo ospedale trattano pazienti più gravi. I miti vanno ad a centro di salute mentale minorile (CSMIJ), se sono minorenni, oppure ad a centro per la salute mentale per adulti (CSMA) se hanno più di 18 anni. Ma questi servizi pubblici sono spesso così affollati da offrire solo una visita al mese al paziente, che, oltre a “aggravare” disturbo, “aumenta il rischio di cronaca”, nelle parole di Bujalance. Di solito incontrano il “due, tre o quattro mesi”. Ecco perché molte famiglie scelgono il Sanità privata.

La salvezza dell’assicurazione scolastica

Il ministro del Lavoro finanze A assicurazione scolastica al giovani tra i 14 e i 28 anni che sono studiando e non funzionante. Copre fino a due anni di 80% del trattamento per un ACT in un centro privato. “I centri privati, attraverso l’assicurazione scolastica, stanno servendo molti famiglie che vi fuggono perché il sistema pubblico Non dà loro una risposta”. dice il direttore dell’Acab. associazioni come la tua accompagnare queste famiglie e aiutare il “contenimento” di questo problema. Ci sono giovani che non studiano e non lavorano e, quindi, non possono accedere a questa assicurazione. R) Sì, chi può pagarlo va al privato. Gli altri aspettano di essere serviti in pubblico.

Estensione dei servizi

L’unità TCA dell’Hospital de Sant Joan de Déu ha un’area di ricovero totale (dove i pazienti rimangono ricoverati in ospedale perché hanno bisogno sorveglianza 24 ore) e un altro di ricovero parziale. Quest’ultimo si chiama centro diurno (o ospedale). Quei pazienti che, a causa della loro estrema gravità, richiedono il ricovero completo vengono visti entro 24 ore. dove, in media, il lista d’attesa per entrare è compreso tra uno e tre mesi (sebbene le cifre oscillino) è nel centro diurno di questa unità.

Con il covid-19 c’era molto più impegnato in questi tipi di unità. “Se prima proveniva da venti%, ora veniamo a 80%. Sono entrati anche molti pazienti [con TCA] in Pediatria: poiché richiedevano il ricovero, sono stati utilizzati i letti di questa unità”, spiega il dott. Serrano. La pandemia ha anche costretto a estensione del servizio. Iniziava infatti ad aprire il centro diurno, che funzionava dal lunedì al venerdì anche nei fine settimana (e così via).

Cosa c’è dietro un TCA?

Bulimia anoressica Y Abbuffarsi sono i grandi disturbi del comportamento alimentare. Ciò che è più diffuso in popolazione infantile-giovanile, Secondo il dottor Serrano, è il anoressia, poiché la bulimia ha a “ultimo debutto”, attorno a 18, 19 o 20 anni. Dietro questi disturbi c’è una “difficoltà a gestione delle emozioni, un bassa autostima, una difficoltà nella gestione frustrazione, personalità molto rigide o, al contrario, molto compulsive: insomma, Tanta sofferenza”, Spiega Bujalance. I TCA, aggiunge, colpiscono principalmente le donne e di solito iniziano nell’adolescenza.

Anoressia, bulimia e abbuffate sono i principali disturbi alimentari. Dietro ci sono "difficoltà nel gestire le emozioni e bassa autostima"

Di solito è la famiglia che identifica a perdita di peso o uno preoccuparsi di perdere peso “Portano la ragazza dal pediatra o dal medico di famiglia, ma a volte questo professionista meno importante, soprattutto quando non c’è una perdita di peso significativa”, dice il direttore di Acab. “A volte il assistenza sanitaria di base punta eccessivamente sul peso e, attenzione, perché a disturbo alimentare molto grave anche se non c’è molta perdita di peso. a volte lo sei Segnali di avvertimento non si identificano, quindi questi minori non vengono riferiti a un CSMIJ e, quando lo fanno, lo fanno Sono peggiorati molto”.

fattori protettivi

Il confinamento il volume dei casi è aumentato, soprattutto nei giovani “dai 10 ai vent’anni”. “Il lockdown ha eliminato il fattori protettivi di adolescenti: il Università, Cosa struttura la giornata? attività extracurriculari, il contatto sociale. Ciò ha portato a più casi di ansia Y depressione”, spiega Serrano. Anche il confinamento domiciliare ha portato con sé a “cambio di abitudini” in alcune persone: la dieta doveva essere più sano; la gente, che non poteva fare esercizio, Cominciò a preoccuparsi di più di ingrassare. Molti si sono concentrati più nel cibo. E, poiché nessuno ha consultato un medico durante quel periodo, i casi che sono venuti dopo sono stati “più serio”.

Ma in più, secondo questa psicologa di Sant Joan de Déu, la pandemia scoperto molti TCA che erano “mascherato”. Ad esempio, gli adolescenti che mangiavano normalmente e praticavano sport ogni giorno “hanno modificato la loro dieta” durante il confinamento per mangiare più sano. “C’è stato anche un aumento dell’uso di social networks, soprattutto di Instagram Y tic toc, che favoriscono il confronto dei corpi”, sottolinea Serrano. Ma, in più, lo psicologo chiede di prestare attenzione a quelli “immagini incomplete”, che sono ugualmente preoccupanti e che sono costituiti da persone che hanno a “cattivo rapporto con il cibo” Y “problemi con il tuo corpo” senza aver ancora sviluppato anoressia.