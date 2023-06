Finito lo spazio ridotto nei tuoi mobili: Ikea ha la soluzione ed è conveniente.

Ti è mai capitato di rimanere senza spazio negli armadi della cucina per riporre la vajilla? Specialmente se i mobili della cucina sono piccoli, sarà facile che finiamo per impilare piatti e tazze in modo precario, con la paura che cadano aprendo la porta. Tuttavia, ancora una volta, Ikea viene in nostro soccorso poiché ha la soluzione perfetta per risolvere il poco spazio nei mobili per la vajilla.

Ikea ha la soluzione per il poco spazio della vajilla

Ikea ha la soluzione perfetta per risolvere il poco spazio nei mobili da cucina e per quanto riguarda la vajilla. Si tratta del ripiano aggiuntivo Variera, un accessorio che si posiziona su una mensola e ti permette di sfruttare meglio lo spazio verticale dei tuoi mobili. Così, puoi riporre più piatti, bicchieri o anche tutti i barattoli della dispensa, avendo tutto ordinato e in modo più accessibile.

Questo ripiano aggiuntivo è realizzato in acciaio con rivestimento in polvere bianca, che gli conferisce un aspetto pulito ed elegante. Ha delle misure di 32x28x16 cm e può essere combinato con altri ripiani aggiuntivi Variera della stessa dimensione o più piccoli (32x13x16 cm) disponibili presso Ikea, poiché include le viti per unirli tra loro.

Grazie a questo ripiano potrai organizzare meglio i tuoi armadi, evitando che gli oggetti si mescolino o si perdano in fondo. Inoltre, ti permette di sfruttare lo spazio delle mensole fisse, che a volte sono troppo alte o basse per riporre certe cose. Infatti, posizionando questo tipo di ripiano negli armadi della cucina, rendi più facile l’accesso a ciò di cui hai bisogno, senza dover spostare o tirare fuori altre cose, potendo anche personalizzare la tua cucina scegliendo la dimensione e la quantità di ripiani aggiuntivi che desideri.

Senza dubbio la soluzione che cercavi per la tua vajilla, ma inoltre, la cosa migliore di tutte è che il ripiano aggiuntivo Variera ha un prezzo molto accessibile: solo 6,99€. Ma se ti affretti, puoi approfittare dell’offerta esclusiva online di Ikea e ottenerlo per soli 4,99€ fino a esaurimento scorte.

Non esitare più e prendi il ripiano aggiuntivo Variera di Ikea. Vedrai come la tua cucina guadagnerà in ordine e funzionalità, e come finirà il problema del poco spazio nei tuoi mobili per la vajilla. Corri prima che finiscano le scorte!