Finito il rimbalzo dell’Ibex 35?: supporto e resistenza da tenere d’occhio

Non illudiamoci, è ancora presto per sapere se siamo di fronte a un semplice rimbalzo dal precedente brusco calo o se si tratta di qualcosa di più. Tutto sommato, nel brevissimo termine ci troviamo con importanti zone di controllo al di sotto e al di sopra che dobbiamo guardare da vicino.

Analisi tecnica LINEA GUIDA ribassista Breve termine Medio termine Lungo termine

Il rimbalzo dai minimi di inizio mese è stato del 17%, il che non è affatto male. Ed è qui che il mercato si è fermato. Qualcosa che d’altronde è normale, logico. Il rimbalzo non è stato piccolo e, come al solito, ha colto alla sprovvista molti investitori. E nel brevissimo termine ci troviamo con due importanti zone di controllo: il gap rialzista del 8.236 punti e resistenze 8.533 punti (massimi della scorsa settimana) e 8.800 punti, dove la retta di resistenza passa tra i massimi di novembre e febbraio. Inoltre, questo livello corrisponde al gap ribassista della sessione del 14 febbraio. Vale a dire, a 8.800 punti, quando verrà il momento, si combatterà la madre di tutte le battaglie. O in altre parole, anche se rimbalzasse fino a 8.800 punti, tutto rimarrebbe esattamente lo stesso.