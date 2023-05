Finalmente! Ikea riduce il prezzo del prodotto più top per mantenere la casa ordinata.

L’ordine è molto importante in casa, in ufficio e in qualsiasi spazio in cui ci troviamo, ancora di più, è importante nella vita in generale, quindi dobbiamo circondarci sempre di ciò che è necessario per poter avere tutto in ordine e ben organizzato. Oggi ti mostriamo una soluzione di Ikea per mantenere l’ordine in casa che ti piacerà molto, ancora di più quando scoprirai che, oltre ad essere bella, è ora scontatissima… corre che vola!

Se c’è un negozio che sa mettere in ordine la casa come nessun altro, senza dubbio è Ikea, esperta in soluzioni per ogni tipo di questione in casa, specialmente quelle legate all’ordine, all’organizzazione e all’utilizzo degli spazi. Il negozio svedese ha successo grazie ad una proposta che piace molto al cliente, tanto che è imitata da molte altre aziende, soprattutto negli articoli che hanno più successo di vendita.

La scatola con coperchio di Ikea in super sconto

Si tratta della scatola con coperchio RABBLA, una bellissima scatola in cui poter conservare e organizzare molti oggetti e che ti verrà molto utile in qualsiasi stanza, così versatile che potrai conservare in essa sia dispositivi elettronici che accessori di abbigliamento o prodotti per la cura della persona, tra molte altre cose. Attualmente ha uno sconto che riduce i suoi iniziali 14,99€ a soli 9,99€, un’offerta valida fino ad esaurimento scorte o fino al 31/08/2023.

Questa fantastica scatola con coperchio di Ikea ha un grande appeal estetico, ideale per decorare oltre che per conservare, realizzata in tessuto morbido con un coperchio in bambù che le conferisce un tocco caldo e naturale sia alla scatola stessa che all’ambiente in cui la andrai a collocare. È una scatola impilabile disponibile in diverse dimensioni, in questo caso con una larghezza di 25 cm, una profondità di 35 cm e un’altezza di 20 cm.

È così versatile che puoi lasciarla a vista o metterla nell’armadio, quella che ti conviene di più in ogni caso, è perfetta anche per averla in bagno, poiché è progettata in modo da resistere all’umidità senza problemi, quindi la puoi posizionare in qualsiasi ambiente umido. La sua struttura è al 100% in poliestere riciclato, mentre il coperchio è in bambù con vernice acrilica trasparente. È importante che tu tenga presente che non può essere lavata in lavatrice, ma puoi e devi passarle un panno con frequenza per evitare che la polvere si accumuli.