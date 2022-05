Finale di UEFA Champions League: il cammino del Liverpool verso il Real Madrid allo Stade de France di Parigi

Il Liverpool potrebbe aver perso il titolo di Premier League contro una squadra storicamente buona del Manchester City, ma è a una vittoria dal triplete dopo aver già ottenuto vittorie in EFL Cup e FA Cup. Una vittoria sul Real Madrid in una rivincita del titolo di Champions League 2018 (sabato, 15:00 ET | CBS e Paramount+) sarebbe un modo dolce per Jurgen Klopp e la squadra di completare la loro stagione speciale.

Se il Liverpool riesce a ottenere la vittoria, parlerà al Milan per il secondo maggior numero di titoli di Champions League con sette. C’è un’aria di inevitabile quando i Reds giocano che faranno il lavoro dato che hanno perso solo tre partite in tutte le competizioni in questa stagione. Riusciranno a evitare la quarta sconfitta contro il Real Madrid?

Ma come è arrivato esattamente il Liverpool a questo punto? Ecco un riassunto del loro percorso verso la finale.

Qualificazione

Il Liverpool si è qualificato direttamente per la fase a gironi dopo essere arrivato terzo in Premier League durante la stagione 2020-21.

Disegnare

Coinvolto in quello che sembrava un gruppo di morti che includeva Porto, Milan e Atletico Madrid, il Liverpool non ha avuto problemi a finire la fase a gironi con un record perfetto.

Risultati fase a gironi

1° giornata: Liverpool 3, Milan 2

2^ giornata: Porto 1, Liverpool 5

3^ giornata: Atletico Madrid 2, Liverpool 3

4^ giornata: Liverpool 2, Atletico Madrid 0

5a giornata: Liverpool 2, Porto 0

6^ giornata: Milan 1, Liverpool 2

Risultati degli ottavi di finale

Prima tappa: Inter 0, Liverpool 2

L’Inter non è riuscita a tirare in porta nell’andata contro il Liverpool. I Reds hanno segnato solo due tiri in porta nella partita ma era tutto ciò che serviva, segnando entrambi. L’Inter era in una situazione difficile, mancando Nicolò Barella per squalifica e la squadra ha faticato ad andare avanti senza la propria forza creativa. Hakan Calhanoglu in realtà ha avuto le migliori possibilità della partita facendo tremare la traversa all’inizio, ma non è stato in grado di farcela.

Diogo Jota è stato sostituito a metà tempo da Roberto Firmino che ha cambiato il flusso della partita. Dopo un cross di Andrew Robertson, il colpo di testa di Firmino ha aperto le marcature al 75′ prima che Mohamed Salah fosse nel posto giusto al momento giusto per raddoppiare il vantaggio. Non è stata la prestazione più bella del Liverpool, ma è stata efficace.

Seconda tappa: Liverpool 0, Inter 1

Questa volta è stato il Liverpool a scuotere la traversa su punizione di Trent Alexander-Arnold. L’Inter è stata brava a mantenere la sua forma difensiva, assicurandosi che il Liverpool non vedesse molto bene in porta, ma il problema era che ha anche faticato a portare la palla in area provando tutti i suoi tentativi da fuori area.

Con due gol di vantaggio, il Liverpool stava bene e ha giocato la partita alle loro condizioni fino a quando Laurato Martinez ha colpito uno storditore da fuori area per portare l’Inter in vantaggio. Ma la gioia sarebbe durata solo pochi secondi quando Alexis Sanchez è stato espulso per un affondo su Thiago solo pochi minuti dopo. Ha rovinato le occasioni dell’Inter perché il Liverpool è stato in grado di gestire il resto della partita senza problemi.

Risultati dei quarti di finale

Prima tappa: Benfica 1, Liverpool 3

Un altro esempio dell’uscita forte dei Reds all’andata, la robusta unità difensiva del Benfica non ha avuto scampo. Erano ben consapevoli del pericolo di Luis Diaz dal suo tempo al Porto, quindi vederlo di nuovo come membro del Liverpool è stato crudele per la squadra portoghese. Ibrahima Konate ha aperto le marcature al 17′ con un imponente colpo di testa prima che Sadio Mane continuasse a segnare gol nel suo nuovo ruolo di obiettivo per raddoppiare il vantaggio.

Darwin Nunez ha segnato dopo il primo tempo per fornire un po’ di speranza, ma non sarebbe durato a lungo dato che Diaz ha segnato per ripristinare il vantaggio di due gol del Liverpool in vista della gara di ritorno.

Seconda tappa: Liverpool 3, Benfica 3

È qui che competere su così tanti fronti contemporaneamente ha raggiunto il Liverpool. La squadra di Klopp ha giocato contro il Manchester City in campionato tre giorni prima della partita e poi in FA Cup tre giorni dopo, in un periodo che ha visto i Reds giocare quattro partite in nove giorni. Per far riposare i giocatori, Klopp ha fatto sedere Salah, Robertson, Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Thiago, Mane e Fabinho per la gara di ritorno, puntando sui due gol di vantaggio della squadra. È il tipo di fiducia che Klopp ha dovuto avere nelle sue riserve durante una lunga stagione, ma è quasi tornato a morderle.

Konate ha aperto di nuovo le marcature prima che il Benfica ritirasse un gol per pareggiare. Dopo la doppietta di Roberto Firmino, il Liverpool ha quasi trovato il modo di far cadere il pareggio quando Roman Yaremechuck e Nunez hanno segnato per il 3-3, ma il buco del Benfica a quel punto era troppo profondo per rimontare. Mostra perché è così importante occuparsi degli affari all’andata, cosa che sarebbe importante anche per il Liverpool in semifinale.

Risultati semifinali

Prima tappa: Liverpool 2, Villarreal 0

La gestione del gioco del Liverpool quando è la squadra superiore non è seconda a nessuno. Solo permettendo al Villarreal di avere un tiro, un tiro fuori bersaglio, è stata una lezione difensiva di Klopp. Unai Emery potrebbe essere stato troppo prudente all’andata, ma sapeva anche che se non avesse giocato una partita in modo difensivo durante una trasferta ad Anfield, la sua squadra sarebbe stata tagliata a pezzi.

Un autogol di Pervis Estupinan e un gol di Sadio Mane fanno la differenza, ma il pareggio arriva in Spagna con il Villarreal ancora in gioco.

Seconda tappa: Villarreal 2, Liverpool 3

L’impressionante energia del Villarreal li ha visti andare in vantaggio 2-0 davanti ai tifosi di casa prima del primo tempo grazie ai gol di Boulaye Dia e Francis Coquelin. Anche senza il loro capocannoniere, Arnut Danjuma, gli Yellow Submarine stavano battendo il Liverpool nella loro stessa partita e sembrava che avessero una possibilità dopo aver livellato le cose complessivamente.

Ma c’è un motivo per cui i Reds sono inevitabili. Fabinho e Diaz hanno segnato a cinque minuti l’uno dall’altro per ripristinare il vantaggio di due gol e Mane ha aggiunto un altro gol mentre la sua stagione impressionante continuava. Mane potrebbe aver iniziato le cose lentamente, ma sta entrando nella finale di Champions League come uno dei giocatori più in voga al mondo, dividendo il suo tempo tra le posizioni di ala sinistra e centravanti.

Finale di Champions

E ora tocca al Real Madrid. Nel 2018 è stato il Real Madrid a vincere la finale, con Sergio Ramos che ha lussato la spalla di Mohamed Salah nel processo. Ora i Reds cercano vendetta.