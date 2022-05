Finale di Champions League, notizie sugli infortuni del Liverpool: cresce l’ottimismo sulla disponibilità di Thiago Alcantara

PARIGI — Il Liverpool ha condotto gli ultimi test sulla forma fisica di Thiago Alcantara sabato mattina mentre aumentano le speranze che possa giocare un ruolo nella finale di Champions League, che inizierà alle 15:00 ET su Paramount+ e CBS.

Il centrocampista spagnolo, uno dei protagonisti della corsa del Liverpool allo Stade de France, è stato in grado di svolgere un ruolo quasi completo nella sessione di allenamento pre-partita di venerdì a Saint Denis. Il centrocampista spagnolo si è infortunato nell’ultima partita della stagione di Premier League, ma ha evitato il grave danno al suo tendine d’Achille che inizialmente era stato temuto.

Di fronte ai media di tutto il mondo Thiago ha mostrato pochi segni di problemi importanti nella sessione di allenamento aperta del Liverpool venerdì sera e ha guardato a ritmo vivace mentre Jurgen Klopp e la sua squadra hanno messo i loro giocatori in rondò ad alto ritmo. Il 31enne ha lasciato brevemente la sessione per una conversazione con i fisio del club, ma è stato in grado di tornare e completare i suoi preparativi per la finale.

Parlando nella sua conferenza stampa pre-partita, Jurgen Klopp ha offerto una valutazione ottimistica della forma fisica non solo di Thiago ma di Fabinho, che era tornato ad allenarsi all’inizio di questa settimana dopo essersi scrollato di dosso un problema alla coscia che lo aveva messo da parte per quindici giorni. “Sembra buono per entrambi”, ha detto l’allenatore del Liverpool. “Fabinho si è allenato in maniera del tutto normale. Thiago si è allenato ieri con la squadra, oggi si allenerà e poi si parte da lì”.

Con Joe Gomez disponibile anche per la selezione, il Liverpool si dirige verso la finale mancando solo Divock Origi dalla propria rosa. Il nazionale belga, che dovrebbe trasferirsi al Milan quando il suo contratto scadrà alla fine del prossimo mese, si è infortunato “nell’ultimo secondo dell’ultima sessione” prima dell’ultima partita della stagione di Premier League, una vittoria sul Wolverhampton Vagabondi.

Anche il Real Madrid entra in gioco senza gravi timori di infortuni, dato che David Alaba si è scrollato di dosso un problema agli adduttori per rendersi disponibile. Carlo Ancelotti ha confermato venerdì sera di aver già deciso il suo XI titolare, in cui la posizione più probabile della contesa è se Federico Valverde o Rodrygo inizino sulla fascia destra.