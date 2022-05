Finale di Champions League 2022: elenco completo dei vincitori di UCL e Coppa dei Campioni mentre il Real Madrid vince il record del 14° titolo

In questa stagione della UEFA Champions League, Liverpool e Real Madrid, due delle squadre più vincenti della competizione, si sono affrontate per il diritto di essere incoronati campioni d’Europa. Il Real alla fine se ne andò con una vittoria per 1-0 per il loro 14° titolo record. Per la terza stagione consecutiva, la finale, l’evento clou della UEFA, è stata costretta a cambiare sede. La finale è stata spostata da San Pietroburgo, in Russia, allo Stade France appena fuori Parigi a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina in corso.

La UEFA Champions League, originariamente chiamata Coppa dei Campioni prima di essere cambiata con il nome attuale prima della stagione 1992-93, esiste dal 1955, con 22 campioni diversi provenienti da 13 paesi diversi. Il Real Madrid è di gran lunga la squadra con più titoli, con 14, seguito dal Milan con sette.

Mentre ci avviciniamo alla finale del 2021-22, diamo un’occhiata ai precedenti vincitori della Champions League:

Vincitori della finale di Coppa dei Campioni/Champions League

1955-56 Real Madrid (ESP) 4-3 Stadio di Reims (FRA) Parigi 1956-57 Real Madrid (ESP) 2-0 Fiorentina (ITA) Madrid 1957-58 Real Madrid (ESP) 3-2 (as) Milan (ITA) Bruxelles 1958-59 Real Madrid (ESP) 2-0 Stadio di Reims (FRA) Stoccarda 1959-60 Real Madrid (ESP) 7-3 Eintracht Francoforte (GER) Glasgow 1960-61 Benfica (POR) 3-2 Barcellona (ESP) Berna 1961-62 Benfica (POR) 5-3 Real Madrid (ESP) Amsterdam 1962-63 Milan (ITA) 2-1 Benfica (POR) Londra 1963-64 Inter (ITA) 3-1 Real Madrid (ESP) Vienna 1964-65 Inter (ITA) 1-0 Benfica (POR) Milano 1965-66 Real Madrid (ESP) 2-1 Partizan (SRB) Bruxelles 1966-67 Celtico (SCO) 2-1 Inter (ITA) Lisbona 1967-68 Manchester United (ITA) 4-1 (as) Benfica (POR) Londra 1968-69 Milan (ITA) 4-1 Ajax (NED) Madrid 1969-70 Feyenoord (NED) 2-1 (dt) Celtico (SCO) Milano 1970-71 Ajax (NED) 2-0 Panathinaikos (GRE) Londra 1971-72 Ajax (NED) 2-0 Inter (ITA) Rotterdam 1972-73 Ajax (NED) 1-0 Juventus (ITA) Belgrado 1973-74 Bayern Monaco (GER) 4-0 (riproduzione) Ateltico Madrid (ESP) Bruxelles 1974-75 Bayern Monaco (GER) 2-0 Leeds United (ITA) Parigi 1975-76 Bayern Monaco (GER) 1-0 Saint-Etiene (FRA) Glasgow 1976-77 Liverpool (ITA) 3-1 Borussia Mönchengladbach (GER) Roma 1977-78 Liverpool (ITA) 1-0 Club Brugge (BEL) Londra 1978-79 Nottingham Forest (ITA) 1-0 Malmö FF (SWE) Monaco 1979-80 Nottingham Forest (ITA) 1-0 Amburgo (GER) Madrid 1980-81 Liverpool (ITA) 1-0 Real Madrid (ESP) Parigi 1981-82 Aston Villa (ITA) 1-0 Bayern Monaco (GER) Rotterdam 1982-83 Amburgo (GER) 1-0 Juventus (ITA) Atene 1983-84 Liverpool (ITA) 1-1 (4-2 PK) Roma (ITA) Roma 1984-85 Juventus (ITA) 1-0 Liverpool (ITA) Bruxelles 1985-86 Steaua Bucarest (ROU) 0-0 (2-0 PK) Barcellona (ESP) Siviglia 1986-87 Porto (POR) 2-1 Bayern Monaco (GER) Vienna 1987-88 PSV Eindhoven (NED) 0-0 (2-0 PK) Benfica (POR) Stoccarda 1988-89 Milan (ITA) 4-0 Steaua Bucarest (ROU) Barcellona 1989-90 Milan (ITA) 1-0 Benfica (POR) Vienna 1990-91 Stella Rossa Belgrado (SRB) 0-0 (5-3 difensori) Marsiglia (FRA) Bari 1991-92 Barcellona (ESP) 1-0 (as) Sampdoria (ITA) Londra 1992-93 Marsiglia (FRA) 1-0 Milan (ITA) Monaco 1993-94 Milan (ITA) 4-0 Barcellona (ESP) Atene 1994-95 Ajax (NED) 1-0 Milan (ITA) Vienna 1995-96 Juventus (ITA) 1-1 (4-2 pezzi) Ajax (NED) Roma 1996-97 Borussia Dortmund (GER) 3-1 Juventus (ITA) Monaco 1997-98 Real Madrid (ESP) 1-0 Juventus (ITA) Amsterdam 1998-99 Manchester United (ITA) 2-1 Bayern Monaco (GER) Barcellona 1999-00 Real Madrid (ESP) 3-0 Valenza (ESP) Saint Denis 2000-01 Bayern Monaco (GER) 1-1 (5-4 PK) Valenza (ESP) Milano 2001-02 Real Madrid (ESP) 2-1 Bayer Leverkusen (GER) Glasgow 2002-03 Milan (ITA) 0-0 (3-2 difensori) Juventus (ITA) Manchester 2003-04 Porto (POR) 3-0 AS Monaco (FRA) Gelsenkirchen 2004-05 Liverpool (ITA) 3-3 (3-2 PK) Milan (ITA) Istanbul 2005-06 Barcellona (ESP) 2-1 Arsenale (ITA) Saint Denis 2006-07 Milan (ITA) 2-1 Liverpool (ITA) Atene 2007-08 Manchester United (ITA) 1-1 (6-5 PK) Chelsea (ITA) Mosca 2008-09 Barcellona (ESP) 2-0 Manchester United (ITA) Roma 2009-10 Inter (ITA) 2-0 Bayern Monaco (GER) Madrid 2010-11 Barcellona (ESP) 3-1 Manchester United (ITA) Londra 2011-12 Chelsea (ITA) 1-1 (4-3 pedine) Bayern Monaco (GER) Monaco 2012-13 Bayern Monaco (GER) 2-1 Borussia Dortmund (GER) Londra 2013-14 Real Madrid (ESP) 4-1 (as) Atletico Madrid (ESP) Lisbona 2014-15 Barcellona (ESP) 3-1 Juventus (ITA) Berlino 2015-16 Real Madrid (ESP) 1-1 (5-3 pedine) Atletico Madrid (ESP) Milano 2016-17 Real Madrid (ESP) 4-1 Juventus (ITA) Cardiff 2017-18 Real Madrid (ESP) 3-1 Liverpool (ITA) Kiev 2018-19 Liverpool (ITA) 2-0 Tottenham (ITA) Madrid 2019-20 Bayern Monaco (GER) 1-0 Paris Saint Germain (FRA) Lisbona 2020-21 Chelsea (ITA) 1-0 Manchester City (ITA) Porto 2021-22 Liverpool (ITA) 0-2 Real Madrid (ESP) Parigi

Vincitori del titolo di Coppa dei Campioni/Champions League per club