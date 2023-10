File lunghe in Ikea dopo aver ridotto il loro prodotto più venduto: corri o rimani senza di esso.

Quando i negozi scontano i loro prodotti, solitamente generano un maggiore interesse tra il pubblico, sia che si tratti di sconti temporanei che di riduzioni di prezzo definitive, in ogni caso piace sempre poter acquistare qualcosa a un prezzo più basso rispetto al passato. Oggi ti mostriamo un prodotto di Ikea che è uno dei più venduti nella sua storia e che ora ha ridotto il prezzo in modo definitivo… ci sono code per acquistarlo!

Ikea diventa virale in molteplici occasioni grazie ai suoi prodotti, che in alcuni casi diventano così popolari da scatenare una vera e propria mania per ottenerli, anche se a volte sono prodotti che sono in vendita da anni e che sono sempre stati tra i più venduti. Il negozio svedese ha trovato la formula magica per proporre qualcosa che piaccia al pubblico, come dimostra il suo successo in vari paesi.

La cassettiera MALM di Ikea, un classico che abbassa il prezzo

Si tratta della Cassettiera a 3 cassetti MALM, uno dei mobili classici del negozio svedese, tanto che potremmo dire che è uno dei mobili più iconici di Ikea, un successo anno dopo anno che viene venduto come il pane in numerosi paesi. Attualmente è stato ridotto di prezzo a 79,99 euro, un affare da cogliere al volo e che ha un prezzo definitivo, non un’offerta temporanea.

Questa fantastica cassettiera MALM di Ikea sarà perfetta per la camera da letto, sia per adulti che per bambini, di colore bianco e con linee semplici che la rendono perfetta in qualsiasi ambiente e stile decorativo. Ha 3 comodi cassetti che offrono ampio spazio di archiviazione per abiti, accessori, o qualsiasi altra cosa tu abbia bisogno di conservare. Inoltre, puoi inserire al suo interno alcuni pratici organizzatori di Ikea per sfruttare al massimo lo spazio.

È importante fissare questo mobile al muro per evitare incidenti, soprattutto se ci sono bambini in casa, e nel kit di vendita è incluso un dispositivo di sicurezza. I cassetti si aprono e chiudono facilmente e hanno dei fermi di sicurezza per evitare che cadano aprendoli completamente. Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono 80 cm di larghezza, 48 cm di profondità e 78 cm di altezza.

Per mantenere sempre in ottime condizioni questa bella cassettiera MALM di Ikea, è consigliabile pulirla frequentemente con un panno umido e un sapone delicato, e quindi asciugarla con un panno asciutto.