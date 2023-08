File di attesa a H&M per il clone del top con cui Paula Echevarría ha conquistato i social italiani

File di attesa a H&M per il clone del top con cui...

Ci sono capi che puoi sempre trovare a prezzi più convenienti se cerchi bene. Per questo, e per il miglior prezzo, ci sono code da H&M per il clone del top che indossa Paula Echevarría.

In questo caso, sui suoi social ha sfoggiato un completo composto da top e gonna del marchio Silvia Tcherassi, come lei stessa menziona nel suo profilo Instagram.

Il clone del top che indossa Paula Echevarría

In un colore verde lime, davvero vistoso e che puoi abbinare a molti capi, H&M presenta questo top in maglia a taglio aderente.

È davvero trendy, perché è un modello con sezioni cut-out dal design avvolgente davanti e spalline sottili removibili rivestite con perline di plastica madreperlate. Ha molti dettagli che lo rendono un capo davvero speciale e che assomiglia molto a quello che la presentatrice indossa in occasioni speciali come la sua partecipazione al programma di Telecinco, Got Talent.

Materiali di prima qualità

Questo top è realizzato con materiali che sono: 95% Poliestere e 5% Elastan, e il peso totale di questo prodotto contiene un 95% di Poliestere riciclato. Secondo H&M, il peso totale del prodotto viene calcolato aggiungendo il peso di tutti gli strati e componenti principali. Da lì, si calcola quale parte di quel peso corrisponde a ciascun materiale. Per i set e i pacchetti multipli, tutti gli articoli vengono conteggiati insieme al momento dei calcoli.

Il materiale è in maglia e l’elastan, che è una fibra sintetica elastica ottenuta dal petrolio (un combustibile fossile). Mentre il poliestere è una fibra sintetica ottenuta dal petrolio e il poliestere riciclato è realizzato con bottiglie di polietilene tereftalato (PET) o scarti tessili a fine vita. Quindi hai un capo di design, al miglior prezzo e anche sostenibile.

Quanto costa questo top

Sul sito web di H&M trovi molti capi e accessori che si abbineranno a questo capo. E puoi comprarlo subito. Il suo prezzo è di 19,99 euro, e le taglie disponibili vanno dalla XS alla XXL. Puoi scegliere la tua.

Trovi tutte le informazioni su prezzi, materiali, spese di spedizione, disponibilità nel tuo negozio preferito e persino resi sullo stesso sito in modo facile e veloce.

Non perdere tempo a prendere questo top così stiloso, altrimenti si esaurirà prima di quanto pensi.

