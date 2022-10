Fikayo Tomori dell’AC Milan torna al Chelsea come al centro dell’attenzione dell’Inghilterra in vista della scadenza della rosa dei Mondiali

Quando Fikayo Tomori atterra a Londra, gli occhi di una nazione saranno puntati su di lui. Non è solo che questo è un campione che torna su queste sponde, tornando nel club che lo ha reso con un punto da dimostrare. In sua assenza, il difensore centrale del Milan è diventato il cause célèbre della nazionale inglese, l’uomo che in Qatar può salvare i Tre Leoni così come è stato un caposaldo della squadra che ha riportato lo scudetto nella metà rossonera del Milan.

Nessuna pressione quindi, Fikayo.

Le grandi aspettative riposte su di lui, tuttavia, non sono apparentemente nulla in confronto agli standard elevati che ha per se stesso. Quando gli è stato chiesto perché non stava ottenendo le sue opportunità con l’Inghilterra sulla base della sua forma con la maglia del Milan, non c’è nessun tentativo di dare la colpa a se stesso.

“Entrando in questa stagione, non credo di aver iniziato questa come avrei voluto”, ha detto in un’intervista a una tavola rotonda.

“E’ un po’ difficile. Devi cercare di prendere il ritmo e la velocità delle cose, e penso che sia il mio caso e che conosco il modo in cui posso giocare e il livello che mi sono prefissato personalmente.Ci sono stati dei giochi, non direi giochi, ma forse momenti in cui so che avrei potuto fare di meglio.

“Ovviamente sono critico con me stesso e critico nei confronti di quei momenti. Sto pensando: ‘Sì, probabilmente avrei dovuto fare di meglio.’ È così che sono come persona e spetta a me cercare di correggerlo. Sento che ora sto tornando a quei livelli”.

Non è una valutazione che è necessariamente condivisa dagli osservatori più esperti della Serie A. Per alcuni la critica più schietta che possono davvero offrire è che Tomori non è ancora così bravo come lo era la scorsa stagione. Quello, ovviamente, è stato l’anno in cui è stato un giocatore eccezionale in una squadra giovanile dell’AC Milan che ha tenuto i nervi saldi contro rivali più esperti come Inter e Napoli, conquistando il titolo per la prima volta in 11 anni con un totale di punti record.

Fu anche l’anno in cui l’Italia si innamorò di Tomori. Non passerebbe un mese senza che un mito del passato cantasse le lodi dell’uomo che il Milan aveva strappato ai margini della rosa del Chelsea. Alessandro Nesta ha fatto le fusa per la velocità del 24enne. Franco Baresi ne ha elogiato la personalità e la forza. Fabio Capello ha detto di essere il futuro del Milan.

Anche se potrebbe credere di poter fare meglio in questa stagione, Tomori tornerà allo Stamford Bridge un difensore molto cambiato rispetto a quello che ha lasciato, affinato non solo affrontando alcuni dei migliori attaccanti d’Europa in campo, ma anche affrontando leggende in allenamento .

“Penso di essere più fiducioso. Ho avuto più partite alle spalle, quindi mi sento meglio”, ha detto. “Probabilmente sono più concentrato durante le partite e ho imparato diverse parti della difesa e come essere nella struttura di una squadra, in particolare il modo in cui il nostro allenatore vuole che giochiamo. Sono migliorato molto. Mi sento come Nel complesso sono più sicuro e più a mio agio anche con me stesso.

“Penso di essere più intelligente. Stare in campo di più aiuta questo, ma piccoli falli o posizionarsi in modo da far pensare l’attaccante. Queste cose mi hanno reso un po’ più intelligente.

“Difendere diversi tipi di giocatori che sono probabilmente più cattivi ma ovviamente allenarsi con Zlatan [Ibrahimovic] non puoi essere davvero troppo timido perché se lo sei allora segnerà 10 gol o qualunque cosa sia in allenamento. Devi essere un po’ più duro, cattivo in un certo senso.

“Giocare in allenamento contro di lui ti rende un giocatore migliore per l’esperienza che ha e le qualità che ha, ancora alla sua età. Quando sono arrivato per la prima volta, non sapevo davvero come sarebbe stato sul campo di allenamento, ma lui era sicuramente qualcuno che si vedeva giocato ad un buon livello, contro i migliori del mondo, per la fiducia che ha in se stesso e nelle proprie qualità, non solo ne parla ma lo sostiene e si vede perché ha giocato ad un livello così alto per tutti quegli anni”.

Ibrahimovic, ancora fermo dopo un intervento chirurgico al ginocchio, non sarà in campo per testare il Chelsea mercoledì sera nella battaglia della fase a gironi di Champions League. Rafael Leao, tuttavia, dovrebbe offrire un esame abbastanza per la squadra di Graham Potter. L’attaccante portoghese è stato MVP della Serie A della scorsa stagione con 11 gol e 10 assist. 23enne incassato per bei soldi (35 milioni di euro per la precisione) ma che ora vale molto di più, è l’archetipo di questo Milan. I Blues non avranno bisogno di ricordare le sue qualità dopo aver registrato un interesse per lui la scorsa estate. Come Tomori, sembra essere sulla corsia preferenziale per grandi cose.

“Quando sono arrivato per la prima volta… i miei amici mi chiedevano quali altri giocatori mi piacevano e io continuavo a dire: ‘Quel Leao è davvero bravo. È forte, veloce e abile’. Penso che la cosa per me fosse che l’ho fatto Non credo si sia reso conto di quanto fosse bravo o potesse diventare.

“Penso che ora, soprattutto dopo la scorsa stagione, stia iniziando a crescere e capire cosa può fare. Si sta rendendo conto di come può ferire gli avversari e ferire il suo avversario diretto. Penso che le persone non solo nel Milan ma ora in Serie A e in giro per l’Europa stanno davvero iniziando a notare lui. Penso che stia andando alla grande per noi. Per noi è un vincitore di una partita creando e segnando gol e illuminando il gioco. È stato fantastico e si spera che possa continuare così Mercoledì.”

Certo, i milanisti che ricordano i giorni di gloria degli anni ’90 e 2000 non si accontenterebbero solo dello scudetto vinto la scorsa stagione da Leao, Tomori e compagni. Questo è un club con un grande pedigree, in particolare nella Coppa dei Campioni che ha vinto otto volte, un bottino superato solo dal Real Madrid. La squadra di Stefano Pioli non è un’idea di favorita per una competizione che non vede un vincitore italiano da oltre un decennio. Ma sono in testa al Gruppo E dopo due partite e potrebbero esprimere una seria dichiarazione di intenti con una vittoria nella zona ovest di Londra.

“Per noi, cerchiamo solo di giocare partita dopo partita”, ha detto Tomori. “Che sia Serie A, Copa Italia o Champions League. Ovviamente c’è la storia in Champions League con il Milan che la vince. Certo, vorremmo far parte di quella storia. Ci sono tante belle squadre in Champions League ma ci avviciniamo a ogni partita per vincere qualunque competizione sia.Se continuiamo così, chissà cosa può succedere?

“La scorsa stagione non molte persone ci avevano messo giù per vincere lo scudetto ma sapevamo la qualità che avevamo in noi stessi. Abbiamo lavorato duro, l’abbiamo presa partita dopo partita e abbiamo finito per vincerla. Se ci avviciniamo al nostro campionato e alla nostra Champions Partite di campionato del genere poi chissà dove ci può portare? Non credo che possiamo davvero metterci un tetto. Sappiamo quanto siamo bravi e possiamo sorprendere molte squadre, ne sono sicuro”.

Se il Milan lascia lo Stamford Bridge vittorioso, non solo aumenterà la pressione sul Chelsea, che avrebbe un punto nelle prime tre partite del girone, ma sull’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate, che ha lasciato Tomori fuori dalla rosa per il sorteggio con la Germania nella Nations League . Artisti del calibro di Rio Ferdinand e Gary Lineker si sono dichiarati sconcertati dall’affronto in un momento in cui a Harry Maguire è stato permesso di mettersi in forma. Tomori è più ottimista e ha rivelato che Southgate ha condiviso la valutazione dell’allenatore del Milan Pioli su dove potrebbe migliorare.

“Ogni giocatore vuole giocare e tu vuoi essere coinvolto, ma per me è un onore essere selezionato. Ora so che non sono proprio lì, ho ancora alcune cose da fare per mettermi nella cornice per essere lì per la Coppa del Mondo, quindi spero di poterlo fare”, ha detto. “Ci sono molte partite tra ora e poi per me per provare a entrare in quella rosa o, si spera, essere in una posizione in cui posso anche avere qualche minuto in campo.

“[Southgate and I] ha parlato. È diverso nella configurazione dell’Inghilterra perché quando abbiamo tempo insieme è molto limitato. Ma ovviamente ci sono cose a Milano in cui l’allenatore vuole che io sia in determinate posizioni o che faccia certe cose che devo provare e ricordarmi di fare in campo e lavorare fuori dal campo per diventare un giocatore migliore e per provare a essere migliore nella struttura della squadra.

“Quelle cose di cui ho parlato con Gareth e lui ha acconsentito, quindi so che devo cercare di migliorare quelle cose e, da lì, vedremo cosa succede”.

La soluzione facile per Tomori potrebbe essere quella di fare le valigie nel suo grande tour italiano e tornare in Premier League. Le valutazioni di Jadon Sancho, Jude Bellingham e persino Tammy Abraham sembrano spesso presumere che il motivo per lasciare l’Inghilterra sia tornare a un livello più alto, ma Tomori non si adatta facilmente a quell’archetipo. Si stabilì rapidamente a Milano e ottenne tanta ammirazione per la sua padronanza della lingua quanto per i suoi successi calcistici. Sembra che gli piaccia avere i suoi amici in visita piuttosto che tornare in Inghilterra.

“Onestamente, non ho pensato all’Inghilterra per essere onesto o troppo lontano nel futuro, sia che rimarrò qui per il resto della mia carriera o che tornerò in Inghilterra”, ha detto. “Prendo partita dopo partita, anno dopo anno. In questo momento ho firmato un nuovo contratto e penso che questo segnali quanto sono felice, quanto sono a mio agio e dove mi vedo per i prossimi anni. La Premier League è il miglior campionato del mondo, ma per me in questo momento, essere al Milan e in Serie A, imparare il mestiere da difensore, è dove mi sento a mio agio ed è la cosa migliore per me. Sono davvero felice qui”.

