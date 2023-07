Fichiamo i 10 vestiti freschi dei saldi estivi di Zara a meno di 20€

Le principali marche di moda stanno offrendo molti dei loro migliori prodotti scontati e, se guardiamo gli articoli disponibili sul sito web di questo marchio, vogliamo rivedere 10 vestiti freschi dei saldi estivi di Zara a meno di 20€ che sicuramente ti faranno innamorare.

Sono opzioni ideali per l’estate, ma in più di un caso puoi usarli perfettamente anche durante il resto dell’anno. Analizza le caratteristiche di ogni alternativa e approfitta delle offerte con sconti fino al 40% del prezzo originale.

10 vestiti freschi dei saldi estivi di Zara

Vestito corto con volume drappeggiato

Puoi averlo scontato a 17,99 euro., realizzato in tessuto elasticizzato, con collo rotondo e maniche senza spalline, questo vestito corto ha altri dettagli interessanti come i lacci annodati sulle spalle. E il tessuto arricciato nella parte superiore gli conferisce un aspetto moderno e sofisticato.

Vestito in denim TRF

Costa 17,99 euro, essendo in denim perché il jeans è uno dei tessuti più versatili che esistono. Questo vestito corto con collo a revers e maniche senza spalline con tasche applicate sul petto non passerà inosservato, e la chiusura frontale con zip metallica rende indossarlo o toglierlo molto semplice.

Vestito midi in gabardina cut out

Lo trovi a 19,99 euro, anche se il suo prezzo originale era di 35,95 euro. La gabardina è un altro classico sempre più utilizzato nei vestiti, e questo presenta una scollatura retta e spalline sottili regolabili. Senza perdere di vista dettagli come le aperture laterali con fiocco e la chiusura sul retro, si distingue per la sua lunghezza fino alle caviglie.

Vestito corto Ottoman

Puoi acquistarlo sul sito web di Zara per 12,99 euro. Se desideri qualcosa di più informale, forse per l’uso quotidiano, questo vestito corto con ampio collo e maniche corte è una grande scelta. Si distingue per le tasche applicate sul davanti con bottoni metallici in rilievo e per un’estetica giovane.

Vestito corto satinato

Stai cercando di indossare un satinato? Questo vestito corto in viscosa con scollo fluido e sottili spalline è quello che dovresti scegliere ora. E costa 19,99 euro.

Con stampe

Abbiamo il vestito stampato con fiori in diversi colori. Era al prezzo di 25,95 euro e ora lo trovi a 15,99 euro in diverse taglie.

In verde

Hai il colore della stagione. questo vestito verde cut out è completo e molto fresco. Sul sito web di Zara costa ora 12,99 euro.

Con spalline e in maglia

Amiamo i vestiti in maglia. Per questo ti presentiamo quello bianco in maglia che puoi avere per 9,99 euro.

Incrociato e stampato

In diversi colori, è uno dei più appariscenti della stagione. lo trovi a meno di 20 euro da Zara grazie ai suoi saldi.

Vestito arancione

Nel frattempo, ci piace il vestito arancione che offre un colore sempre diverso e alla moda. Il prezzo è di 15,99 euro.

5/5 - (5 votes)