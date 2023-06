Fichiamo da Pull&Bear l’abbigliamento coordinato di top e pantaloni pareo: spopolano in Italia e sono in saldo.

In estate vogliamo capi freschi. E abbiamo i due pezzi di top e pantaloni pareo di Pull&Bear che ci fanno impazzire.

Ti descriviamo entrambi i pezzi in modo che tu li indossi insieme o separatamente. Farai tendenza.

Ecco i due pezzi di top e pantaloni pareo

Parliamo dei due capi irresistibili in questa stagione estiva. Da un lato, è importante sottolineare i pantaloni stile pareo rustico con dettaglio di nodo laterale, realizzati in tessuto stampato con dettaglio di bordo.

Come prendersi cura di questi pantaloni pareo

Da questo marchio sottolineano che vogliono prolungare la durata dei tuoi vestiti, riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale dei processi di lavaggio. Ecco perché è meglio prendersene cura come meritano e seguire le etichette.

In questo caso, i pantaloni pareo devono essere lavati in lavatrice a max. 40°C con ciclo breve di centrifuga, inoltre non devono essere candeggiati, è meglio stirarli a max 110°C e possono essere asciugati in asciugatrice a bassa temperatura.

In due colori

Inoltre sono disponibili in due colori, da un lato il blu con ricami bianchi e dall’altro il verde bottiglia. Entrambi perfetti per tutte le occasioni.

Quanto costa il pantalone

Lo acquisti sul sito di pull&bear e ha un prezzo di 25,99 euro nelle taglie dalla XS alla L.

Il top abbinato

Questo due pezzi è formato anche da un top realizzato con gli stessi materiali e lo stesso design.

Parliamo del top rustico con collo halter incrociato, realizzato in tessuto stampato e con dettaglio di bordo. In questo caso è realizzato in 100% viscosa, quindi saremo fresche d’estate.

Quanto costa il pareo

Lo acquisti sullo stesso sito e ha un prezzo di 17,99 euro nelle taglie dalla XS alla L. Quindi è il momento di acquistare e scegliere il tuo colore per possibili combinazioni davvero originali.

Questo top è disponibile in due colori, come i pantaloni pareo. Quindi puoi averlo verde e blu, e così si abbina a jeans, gonna di altro tipo, shorts e ai pantaloni stessi.

Tutti questi capi li trovi sul sito e se vuoi andare in negozio, puoi verificare la disponibilità in anticipo. Vedrai che li trovi sia qui che nel negozio fisico.

