Ficha i 10 abiti da ospite più belli di Polin et Moi, il marchio che conquista le influencer

Polin et Moi è un marchio che conquista le influencer di tutto il Paese, i suoi abiti da ospite sono davvero incredibili. Se stai cercando un capo con cui arrivare a qualsiasi evento vestita al meglio, questo marchio ti darà ciò di cui hai bisogno. È la stagione dei matrimoni, dei battesimi e delle comunioni e per affrontarla non c’è niente di meglio di una varietà di abiti da ospite che sicuramente ti appassioneranno. Prendi nota dei più belli di Polin et Moi.

Ecco i 10 abiti da ospite più belli di Polin et Moi

L’abito plissettato Adrianne costa solo 69 euro ed è una scommessa sicura di questo marchio di abiti da ospite. Il colore e i dettagli sono ciò che faranno la differenza, il turchese è una base che ti donerà sempre.

Il colore non fa mai male, allo stesso prezzo del precedente abbiamo l’abito Brunella con nodo. La stampa è bellissima e il nodo ci farà sembrare una taglia in meno. È un design che slancia molto e va bene per qualsiasi evento.

L’abito Vuelo Judit puoi indossarlo a un matrimonio, a un battesimo o a una comunione o a una riunione in ufficio. A seconda degli accessori è molto versatile e favorevole in tutti i sensi.

Il colore dell’abito lungo Vania è quello della stagione. Un bellissimo viola che si abbina a tutti gli accessori, un buon vestito che costa solo 69 euro.

