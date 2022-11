Ecco come festeggiare le nozze d’argento

Festeggiare 25 anni di matrimonio merita una festa. Ecco perché celebrazione delle nozze d’argento è una buona opzione per condividere con amici e familiari questo amore che dura da tanti anni. Di seguito troverete alcune idee per l’occasione con un budget economico.

L’origine di questa celebrazione risale all’epoca medievale in Germania, quando gli sposi che festeggiavano il loro anniversario di matrimonio venivano omaggiati con una corona d’argento.

Come festeggiare le nozze d’argento

Anello commemorativo: per molti è come risposarsi dopo tanti anni. Per questo motivo si è soliti acquistare un anello per commemorare questa data e dare valore al regalo. L’anno del matrimonio è qualcosa che dovrebbe durare per sempre e, in questo caso, stiamo parlando di qualcosa che sta accadendo proprio ora.

Ristorante, casa, celebrazione intima: questa celebrazione è di solito più intima del matrimonio stesso. Tuttavia, alcune persone preferiscono andare nello stesso ristorante (se esiste) in cui si sono sposate e stabilire una sorta di riaffermazione di quel momento. Non è la più comune, poiché normalmente si sceglie un locale più contemporaneo con un menu semplice. C’è anche chi invita solo amici e parenti a casa.

Per i più nostalgici, la sede perfetta per festeggiare 25 anni di matrimonio è lo stesso luogo in cui si è svolto il matrimonio, tuttavia, per chi desidera fare qualcosa di diverso o magari migliorare il primo matrimonio (non prendiamoci in giro, non tutti i matrimoni sono perfetti), possiamo scegliere di rinnovare i voti in altri spazi come la spiaggia, la casa in giardino (se abbiamo spazio) o in un luogo per eventi.

Ospiti delle nozze d’argento

Anche il tema degli ospiti è molto personale. Tutti invitano chi vogliono, ma a differenza del primo matrimonio che avete celebrato, non avete bisogno di invitare così tante persone. Per le vostre nozze d’argento potete organizzare qualcosa di più intimo e privato, forse pensando ai figli, ai fratelli e agli amici più stretti.

Un weekend di fuga

Altre persone non vogliono festeggiare in grande, quindi si concedono un weekend di vacanza. In fondo, si tratta di commemorare 25 anni d’amore e quindi i protagonisti sono gli stessi sposi, che decidono come ricordare quel giorno.

Regali per l’anniversario delle nozze d’argento

Abbiamo già parlato della possibilità di fare agli ospiti un regalo speciale, come un portachiavi o una spilla (anche una tazza, per esempio), ma per i protagonisti principali possiamo scegliere dei regali speciali, come ad esempio un un video speciale di questi 25 anni o un album fotografico.

Regali personalizzati: al di là delle fughe o dei viaggi, i regali personalizzati sono quelli che trionfano al giorno d’oggi. Sono gli stessi ospiti che possono realizzare oggetti fatti da loro stessi che saranno migliori e più graditi del denaro. E un membro della coppia può prepararlo per l’altro sapendo già quali sono i suoi gusti.

Non dimenticare le foto: è necessario immortalare questo momento come è stato fatto in precedenza e per questo non c’è niente di meglio che ingaggiare un fotografo. In questo caso, possono comparire anche i figli e i nipoti, se ci sono, perché fanno parte di questa unione speciale.

Altri suggerimenti

Scegliete un abito che assomigli al precedente

La musica suonata al matrimonio o a una festa speciale.

Tornare al luogo del matrimonio (chiesa o altro) anche solo per ricordare.

Se desideri ricevere altri consigli come questo, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!