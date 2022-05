Ferrovial paga 108 milioni agli azionisti nell’ambito del suo dividendo flessibile

Ferroviario ha pagato 108 milioni di euro in contanti ai suoi azionisti nell’ambito del suo programma di dividendi flessibili, come la società ha notificato alla National Securities Market Commission (CNMV).

I titolari del 47,06% dei diritti di assegnazione gratuita (per un totale di 345.264.633 diritti) hanno ricevuto nuove azioni Ferrovial. Pertanto, il numero definitivo di azioni ordinarie di venti centesimi di euro (0,20 euro) di valore nominale unitario che sono state emesse in sede di aumento di capitale è 3.968.559.

Il l’importo nominale dell’incremento è di 793.711,80 euroche rappresenta un aumento di circa lo 0,54% rispetto al valore del capitale sociale di Ferrovial prima dell’esecuzione dell’aumento di capitale.

Per la sua parte, Il 52,94% ha accettato l’acquisto dei dirittiper un totale di 388.337.800, per un importo complessivo lordo di euro 107.957.908,40.

Il 26 maggio 2022 è stato effettuato il pagamento in denaro ai soci che hanno scelto di cedere a Ferrovial i propri diritti di assegnazione gratuita. Parimenti, l’aumento di capitale è stato chiuso in data 30 maggio 2022.

Si prevede che, subordinatamente al rispetto di tutti i requisiti di legge (e, in particolare, alla verifica di tale conformità da parte della Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari), le nuove azioni saranno ammesse alla negoziazione presso le Borse Valori di Madrid, Barcellona, ​​Bilbao e Valencia attraverso il sistema di interconnessione della borsa spagnola (mercato continuo) il 2 giugno 2022 e che le negoziazioni ordinarie inizino il giorno successivo (3 giugno).