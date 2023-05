Feeling dirompente per le scarpe di Hello Kitty che stanno rivoluzionando Bershka.

Le zapatillas di Hello Kitty di Bershka, il ritorno degli anni ’90

Un’opzione di tendenza per la primavera 2023

Bershka ha lanciato le zapatillas di Hello Kitty, l’ideale per chi è nostalgico degli anni ’90 o per chi vuole avere un look retrò nel 2023. Una sorpresa notevole è stata scoprire uno degli accessori più interessanti della nuova collezione di Bershka. Si tratta di queste zapatillas che non sono adatte a tutti, solo per chi vuole distinguersi con un paio di scarpe che richiamano gli anni ’90. Queste sono le zapatillas di Hello Kitty che stanno rivoluzionando la primavera di Bershka.

La primavera richiede la preparazione delle scarpe, un accessorio semplice e basilare per far sì che i nostri piedi si preparino al bel tempo. Si deve abbandonare gli stivali e gli stivaletti per fare spazio a delle compagne di viaggio più comode, in questo caso le scarpe da ginnastica.

Bershka ha deciso di scommettere su una tendenza degli anni ’90 che sta tornando di moda. È un rischio che si è rivelato vincente, queste scarpe sono uno dei prodotti più venduti e non è sorprendente se si considera i dettagli di questo accessorio. Un must-have che non si può lasciarsi sfuggire se si vogliono ricordare i bei vecchi tempi.

Hello Kitty è la protagonista di queste scarpe. L’icona popolare giapponese arriva sotto forma di una decorazione scintillante che rende queste zapatillas subito interessanti. È impossibile non innamorarsi a prima vista di questo elemento che sembra uscito da un viaggio nel tempo degli anni ’90.

La piattaforma di 8 centimetri è uno degli elementi che caratterizza queste zapatillas. Guadagnare altezza è possibile grazie a questo tipo di accessorio che ci fa risplendere. Ha questo dettaglio che lo rende un pezzo iconico degli anni ’90, quelle piattaforme ispirate agli anni ’70 che sono tornate di moda.

Le zapatillas sono bianche. Il bianco combinato con i dettagli di Hello Kitty sono gli elementi che rendono queste scarpe una scelta sicura. Si può ottenere un tipo di accessorio diventato virale. Un’opzione davvero speciale che sta rivoluzionando la primavera.

Queste zapatillas costano solo 55 euro e sono un vero gioiello che volerà via dai negozi.

4.7/5 - (4 votes)