Fed Beige Book: le pressioni inflazionistiche restano forti

Il Libro beige della Federal Reserve (Fed)che è stato aggiornato mercoledì 20 aprile, lo riconosce l’economia statunitense si sta espandendo a un ritmo moderato da metà febbraio, ma anche quello le pressioni inflazionistiche restano elevate e quello le aziende trasferiscono l’aumento dei costi sui consumatori.

alla vigilia di il prossimo incontro del Fedche si svolgerà il 3 e 4 maggio, e in cui è previsto un nuovo aumento dei tassi di interesse, questa volta entro 50 punti basela banca centrale statunitense sottolinea le conseguenze della lalla guerra in Ucraina Y Chiusure Covid-19 in Cina come uno dei fattori aggravanti dei problemi nelle filiere nel mondo e dell’aumento dei prezzi.

In questo senso, la Federal Reserve è chiara: “Le prospettive di crescita futura erano offuscato dall’incertezza creata dai recenti eventi geopolitici e dall’aumento dei prezzi”.

“Le pressioni inflazionistiche rimangono forti dall’ultimo rapporto e le aziende continuano a trasferire costi più elevati sui consumatori. In diversi distretti sono stati segnalati aumenti dei prezzi dell’energia, dei metalli e dei prodotti agricoli. La forte domanda ha consentito alle aziende di trasferire questi aumenti dei costi attraverso supplementi carburante su merci e tariffe aeree e, inoltre, un impatto negativo sulle vendite è stato registrato a causa di questo aumento dei prezzi”, sottolineano i funzionari.

Allo stesso modo, dalla Fed lo indicano l’occupazione sta aumentando a un ritmo “moderato”., poiché la domanda di lavoratori continua a essere forte nella maggior parte dei distretti e dei settori industriali. Con tutto, assunzioni sospese per scarsa disponibilità di lavoratorianche se alcuni distretti hanno segnalato “modesti segnali di miglioramento” al riguardo.

“Molte aziende hanno registrato un significativo turnover del personale, come i loro lavoratori sono partiti in cerca di salari più alti e orari più flessibili. La persistente domanda di lavoro ha continuato a guidare una forte crescita dei salari, in particolare per i lavoratori in libertà disposti a cambiare lavoro”, aggiungono dalla Federal Reserve, sottolineando che “le aziende hanno riferito che le pressioni inflazionistiche hanno contribuito all’aumento dei salarianche se ciò non ha contribuito a ridurre il numero di posti di lavoro vacanti”.

Inoltre, la banca centrale lo spiega l’attività manifatturiera è stata nel complesso “forte”., ma le circostanze summenzionate (costi elevati, ritardi nella catena di approvvigionamento, rigidità del mercato del lavoro) “hanno posto sfide alle aziende per soddisfare la domanda”. Notano inoltre che le vendite di veicoli sono rimaste “limitate”, l’attività immobiliare “ha accelerato modestamente” a causa della scarsa offerta e dell’aumento dei costi di input che hanno compresso i margini dei produttori in tutto il paese.