Febbre totale per gli outlet Lidl in Italia: i prodotti più scontati di sempre nella storia

Febbre totale per gli outlet Lidl in Italia: i prodotti più scontati...

Le negozi outlet sono tra i più accattivanti grazie ai loro grandi sconti e offerte imperdibili. Ma se, inoltre, l’outlet è di Lidl, i clienti impazziscono. La catena di supermercati tedesca ha numerosi fan e questo è dovuto, in parte, alla vasta gamma di prodotti che offrono nei loro negozi: è possibile trovare elettrodomestici, abbigliamento e molto altro ancora. Oggi ti forniamo i dettagli sui outlet Lidl a Madrid in modo che tu possa visitarli e acquistare a prezzi stracciati in ognuno di essi… stanno facendo furore!

Lidl è una delle catene di supermercati di riferimento nel nostro paese, instancabile inseguitrice di Mercadona per raggiungere il primo posto nelle vendite e con oltre 600 punti vendita che dimostrano che la loro proposta è un successo.

Ecco gli outlet Lidl a Madrid

È importante sottolineare innanzitutto che questi outlet della catena tedesca non si chiamano come il supermercato, si chiamano Factori discount, ma fanno parte dell’impero di Lidl, infatti, in essi è possibile trovare praticamente tutto ciò che in qualche momento è stato in vendita nei supermercati Lidl, quindi la relazione è diretta. Curiosamente, sul sito web di Lidl non troverai informazioni su questi negozi.

I tre outlet Lidl a Madrid si trovano in tre diverse aree: uno a Pinto, uno a Vallecas e uno ad Alcalá de Henares. Il primo che ha aperto le porte è stato quello di Pinto, nell’ottobre del 2008, precisamente in calle Sierra Morena, e successivamente sono arrivati quello di calle Pilar de Madariaga Rojo (Vallecas) e quello di avenida de Madrid ad Alcalá de Henares.

I centri Factori discount

I centri di Factori discount hanno come obiettivo quello di smaltire tutti gli articoli da bazar che sono passati in qualche momento per Lidl ma che ora non sono più in vendita nel supermercato tedesco, facilitando così l’acquisto ai clienti interessati. Inoltre, quando arrivano all’outlet lo fanno a prezzi più bassi di quelli che avevano nel supermercato, tutto ciò che è passato per Lidl ad eccezione di cibo e bevande. Se qualcosa è stato ritirato dalla catena tedesca, è possibile che lo troverai nei Factori Discount.

Scopri le offerte degli outlet Lidl

Se in passato hai visto qualcosa nel catalogo di Lidl che ti è piaciuto ma non sei riuscito a comprarlo in tempo, passa in uno dei loro outlet e forse lo troverai… e troverai anche molti altri articoli che ti interesseranno.

